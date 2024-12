Adriane Galisteu ganha bolsa personalizada em homenagem a Ayrton Senna

A apresentadora Adriane Galisteu foi presenteada com uma bolsa simbólica relacionada ao seu ex-namorado, Ayrton Senna

A apresentadora Adriane Galisteu dividiu com os seguidores um presente bastante especial recebido da influenciadora de moda Malu Borges. No domingo, 15, a comandante de 'A Fazenda 16', da Record TV, revelou que ganhou uma bolsa em homenagem a Ayrton Senna (1960-1994), seu ex-namorado.

O novo item de Adriane, nomeado por ela como 'bolsa dos sonhos', é uma réplica do capacete que o piloto de Fórmula 1 costumava usar em corridas. Em seu Instagram oficial, a famosa compartilhou algumas fotos de um ensaio fotográfico feito com a peça simbólica.

"Amores, ganhei essa bolsa dos sonhos! Obrigada, Malu Borges, por esse carinho", escreveu Adriane Galisteu na legenda da postagem. E não foi só a apresentadora que ficou encantada com a bolsa! Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas elogiando o presente da loira.

"Impressionante como Senna e Adriane são nomes indissociáveis", declarou uma seguidora. "Uau Dri! Sem palavras", disse outra. "Que maravilhosa!", ressaltou uma terceira. "Melhor presente", falou mais uma.

Vale lembrar que, recentemente, Adriane Galisteu se pronunciou sobre sua rápida aparição na série sobre a vida de Ayrton Senna, disponível na Netflix. Os dois namoraram por 18 meses, até a morte trágica do atleta, em 1994.

No entanto, a trama tem sido criticada por resumir o romance de Galisteu e Senna em 2 minutos e 34 segundos de história, enquanto outras ex-namoradas do piloto tiveram mais tempo de tela. Diante da repercussão, a apresentadora se manifestou sobre o tema.

Como Adriane Galisteu recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna?

O romance de Adriane Galisteu e Ayrton Senna está em alta nos últimos dias na internet após o lançamento da série sobre a vida do piloto de Fórmula 1 na Netflix. Tanto que os internautas recuperaram um vídeo da apresentadora contando com detalhes como foi receber a notícia da morte dele após um acidente em uma corrida de Fórmula 1.

O depoimento aconteceu em uma entrevista no podcast Ticaracaticast, no qual ela revelou que soube da morte do namorado quando estava indo para a cidade onde aconteceu o acidente fatal; confira!

