Você sabia? Adriane Galisteu guarda carro que ganhou de Ayrton Senna há 31 anos

Ayrton Senna presenteou Adriane Galisteu em 1993, sua namorada à época, com um carro Fiat Uno; apresentadora mantém cuidados com o veículo

A apresentadora Adriane Galisteu ganhou um presente bastante especial de Ayrton Senna (1960-1994) em 1993: um carro Fiat Uno 1.0. A comunicadora, que não escondeu o quanto adorou a surpresa na época, guarda o veículo com muito carinho até os dias de hoje, 31 anos após o acontecimento marcante.

Namorada do piloto de Fórmula 1 à época do acidente fatal que o vitimou, Adriane já revelou publicamente que dispensou uma propota de R$ 200 mil para vender o carro. "Não vendo de jeito nenhum (...). O que esse Uno carrega de história, eu não posso repassá-lo", declarou ela ao 'AutoEsporte' em 2021.

A apresentadora de 'A Fazenda', da Record TV, ainda revelou que a surpresa preparada por Ayrton Senna foi ainda mais especial do que parece. De acordo com a loira, o piloto encheu o veículo de rosas ao presenteá-la com o carro.

"Era o sonho de qualquer menina da minha época, que era de classe média baixa. Para mim era um carro muito inalcançável. Ele ficou me olhando e disse: ‘que carro você quer?’. Para ele era um presente muito simples, mas ele (quando foi dar o carro) encheu de rosas (...) e colocou um buquê de flores lindo no capô do carro", recordou ela.

Adriane Galisteu ainda revelou que usa o Fiat Uno somente para abastecer e esquentar o motor. O veículo, que segue sob os cuidados da famosa, só possui autorização de seu motorista para dirigi-lo.

"Ninguém roda com ele. Eu só deixo o motorista que trabalha com a gente, de vez em quando, para ir até o posto de combustível ou dar uma volta rápida. É um carro muito valioso, eu morro de medo de alguém bater nele, riscarem ou roubarem", declarou Galisteu.

Vale lembrar que o veículo dado por Ayrton Senna contém uma placa com as iniciais DRI, apelido da apresentadora. A sequência de letras, inclusive, é adotada em todos os carros de Adriane Galisteu.

Adriane Galisteu fala pela primeira vez sobre rápida aparição na série Senna

A apresentadora Adriane Galisteu tem sido alvo de grande controvérsia relacionada à série Senna diante de como a produção destacou o seu relacionamento com Ayrton Senna na narrativa. Os dois namoraram por 18 meses, até a morte trágica do atleta, em 1994.

No entanto, a trama da Netflix está sendo criticada por resumir o romance em 2 minutos e 34 segundos de história. Enquanto outras ex-namoradas do piloto, como a Xuxa Meneghel, tiveram mais tempo de tela. Diante da repercussão, a própria Galisteu se manifestou sobre o tema; confira detalhes!

