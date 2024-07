Você viu? William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo no Jornal Nacional

Elogios e aplausos no Jornal Nacional! William Bonner e Renata Vasconcellos fogem do script durante edição ao falarem sobre Jade Barbosa

Os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos quebraram o protocolo durante a edição do Jornal Nacional, da Globo, na noite de terça-feira, 30. Os dois demonstraram um momento de ‘gente como a gente’ ao deixarem o roteiro de lado para elogiarem a equipe de ginástica feminina brasileira, que conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. O momento aconteceu após uma exibição de uma entrevista com a ginasta Jade Barbosa.

No estúdio, Renata aplaudiu a atleta brasileira pela sua história no esporte. “Resiliente e talentosa”, disse a jornalista. Então, Bonner também entrou no assunto e ainda contou uma curiosidade dos bastidores do telejornal. “A gente que agradece. Jade, você não consegue imaginar o tanto de lágrima que rolou dentro dessa redação”, afirmou.

Durante a entrevista no JN, Jade Barbosa falou sobre a conquista inédita na categoria de equipes da ginástica. “Acho que é sobre adquirir cada vez mais experiência, a aprender a lidar com diversas situações. O esporte é uma amostra grátis da vida. Todas as meninas daquela equipe são extremamente resilientes. A gente deu tudo o que a gente tinha, apesar da competição não sair do jeito que a gente imaginava. A gente lutou por cada décimo”, contou.

Brasil conquista medalha inédita na ginástica

A equipe brasileira feminina de ginástica conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas Paris 2024. Nesta terça-feira, 30, as atletas Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares subiram ao pódio em um feito inédito na história do esporte no Brasil.

Elas disputaram a grande final por equipes em vários aparelhos e conquistaram a nota suficiente para ficarem em terceiro lugar na competição. O primeiro lugar ficou com a equipe dos Estados Unidos, e o segundo lugar foi da equipe da Itália.

A ginástica feminina brasileira já tinha medalhas individuais, mas é a primeira vez que conquista a medalha por equipes.