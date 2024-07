Cadê o William Bonner? Apresentador é substituído por Cesar Tralli

Cesar Tralli assume o comando do Jornal Nacional no lugar de William Bonner e o Jornal Hoje fica sob o comando de José Roberto Burnier por uma semana

O apresentador William Bonner está longe da bancada do Jornal Nacional, da Globo, nesta semana. O comunicador está de férias e foi substituído pelo apresentador Cesar Tralli, que está no telejornal noturno ao lado de Renata Vasconcellos.

Inclusive, esta é a primeira vez que Tralli divide a bancada com Renata no JN. Vale lembrar que o jornalista já assume o comando do telejornal em algumas edições de sábado há algum tempo, e agora também vai cobrir as férias de Bonner.

Enquanto Tralli está no Rio de Janeiro para o JN, o comando do Jornal Hoje ficou com José Roberto Burnier nos estúdios de São Paulo. Burnier é conhecido pelo público da capital paulista por apresentar o SP2, que é o jornal local. Agora, ele também aparecerá em rede nacional na hora do almoço ao cobrir o afastamento de Tralli da atração.

Por fim, o SP2 está sob o comando do jornalista Bruno Tavares ao longo desta semana.

Para mostrar um pouco do destino de suas férias, William Bonner compartilhou uma foto no Instagram na noite desta segunda-feira, 15. O comunicador mostrou uma paisagem de um lago rodeado por árvores.

Look diferente do William Bonner

O apresentador William Bonner comandou a edição do Jornal Nacional, da Globo, de um jeito diferente no dia 6 de maio. Ele viajou até o Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a cobertura dos resgates da população após as enchentes que atingiram a região.

Com isso, ele dispensou o tradicional terno e gravata que costuma usar no trabalho e apareceu apenas de camiseta. Ele usou uma camiseta preta de manga curta ao aparecer ao vivo na TV nesta noite.

A nova vestimenta dele deu o que falar nas redes sociais e foi aprovada pelos internautas. "William Bonner apresentando o JN de camiseta, direto de POA, em meio a tragédia. Emblemático!", disse um fã. "Bonner de camiseta simboliza o tamanho do desastre. Nada de formalidades ou protocolos, é desse jeito", afirmou outro. "Edição histórica do Jornal Nacional hoje na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul. Bonner mostrando que de terno ou de camiseta, o que importa é a notícia.", afirmou mais um.