Você sabia? Silvio Santos usava um carro popular. Saiba o preço

Silvio Santos foi uma das pessoas mais famosas do Brasil, mas evitava uma vida de luxos. Tanto que seu carro era um modelo popular. Saiba qual

O apresentador Silvio Santos (1930-2024) deixou um patrimônio milionário para suas seis filhas e a esposa. Porém, em vida, ele não era uma pessoa que ostentava luxo. Tanto que o carro dele era um modelo considerado popular.

De acordo com o Jornal Extra, o comunicador não gastava com carros de última geração e luxuosos. Ele dirigia um modelo clássico, o Honda Accord Preto – Sedan EX, com motor 3.5 V6. O veículo é avaliado em R$ 86 mil.

O carro preto foi um presente que ele ganhou das filhas e que usou por muitos anos. Antes deste carro, ele tinha um modelo Chevrolet Ômego, que usava para ir ao cabeleireiro sem chamar atenção.

Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade no dia 17 de agosto de 2024, em decorrência da broncopneumonia após ter infecção por H1N1. O comunicador não teve velório aberto, já que deixou a orientação para sua família fazer o enterro rapidamente e seguindo as tradições judaicas, pois ele era judeu.

Vidente fez previsão para o futuro do SBT

A vidente Chaline Grazik surpreendeu a todos ao prever a morte do apresentador Silvio Santos durante o programa Chega Mais, do SBT. Agora, ela voltou a fazer uma previsão sobre a emissora.

Desta vez, a sensitiva fez previsões positivas sobre o futuro do canal após a morte do comunicador e dono.

“Eu vejo como se tivesse uma inovação muito grande no SBT. Como se a pessoa que comandasse a emissora, comandasse muito bem. Vejo caminhos e uma coisa bem jovial. Eles vão tentar colocar coisas novas, uma energia muito forte”, disse ela, segundo o site Em Off.

E completou: “Vejo bastante coisas novas, jovens, e muitas coisas boas chegando aí. Eu vejo que eles estão preparando algo novo que vai surpreender as pessoas”.