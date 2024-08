Vidente faz previsões sobre o futuro do SBT após a morte de Silvio Santos

Vidente que previu a morte de Silvio Santos, Chaline Grazik revela o que o futuro reserva para a emissora SBT

A vidente Chaline Grazik surpreendeu a todos ao prever a morte do apresentador Silvio Santos durante o programa Chega Mais, do SBT. Agora, ela voltou a fazer uma previsão sobre a emissora.

Desta vez, a sensitiva fez previsões positivas sobre o futuro do canal após a morte do comunicador e dono.

“Eu vejo como se tivesse uma inovação muito grande no SBT. Como se a pessoa que comandasse a emissora, comandasse muito bem. Vejo caminhos e uma coisa bem jovial. Eles vão tentar colocar coisas novas, uma energia muito forte”, disse ela, segundo o site Em Off.

E completou: “Vejo bastante coisas novas, jovens, e muitas coisas boas chegando aí. Eu vejo que eles estão preparando algo novo que vai surpreender as pessoas”.

Relembre a previsão feita no Chega Mais

Uma previsão da vidente Chaline Grazik chocou os telespectadores do programa Chega Mais, do SBT, na manhã do dia 12 de agosto. Ao vivo, ela previu a morte de uma pessoa que gosta de se comunicar. Rapidamente, os internautas fizeram o vídeo viralizar porque lembraram do apresentador Silvio Santos, de 93 anos, que estava internado desde o início de agosto. Porém, ela não citou nomes em sua previsão.

Durante a sua participação no programa Chega Mais, Chaline apareceu na tela ao lado da apresentadora Regina Volpato, que ficou visivelmente desconfortável com este momento. Lá, ela disse: "[A espiritualidade] me mostra a morte de um homem, nesses próximos dias. Uma pessoa que gosta de se comunicar, que foi um ícone, que vai trazer sofrimento para o Brasil. Eu vejo as pessoas falando de nostalgia, de lembranças. Isso é como se o ciclo dele tivesse encerrado aqui, e as coisas tendem a não ficar boas".

Por fim, a vidente disse: "Não gosto de falar de desencarne, mas infelizmente mostra a morte desse homem mais velho".