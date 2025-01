Você sabia? Atores de Friends ainda recebem dinheirão por causa da série

Atores da série Friends ganham um valor milionário por causa da reexibição da série até os dias de hoje. Saiba quanto eles faturam por ano

A série Friends é um sucesso até os dias de hoje. A trama foi gravada e exibida originalmente entre os anos de 1994 e 2004, e mostrava o dia a dia de seis amigos: Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Rachel Green (Jennifer Aniston), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Ross Geller (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) e Monica Geller (Courtney Cox). Porém, a série rende uma fortuna até hoje!

De acordo com o USA Today, Friends rende uma fortuna de US$ 1 bilhão por ano para a Warner Bros por causa da distribuição dos episódios até os dias atuais. Com isso, uma parte desta fortuna vai para os atores do elenco. Os seis protagonistas recebem cerca de US$ 20 milhões por ano por causa da reexibição da série em vários canais e serviços de streaming ao redor do mundo.

Na época em que a série Friends era gravada, os protagonistas recebiam US$ 1 milhão por cada episódio.

Médico assume culpa

A morte do ator Matthew Perry ganhou um novo capítulo. Mark Chavez, um dos dois médicos presos sob acusação de envolvimento na morte do astro, compareceu diante de um juiz no tribunal federal, em Los Angeles, e admitiu a culpa relacionada à morte do ator e de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina.

De acordo com o TMZ, Chavez fechou um acordo com a Justiça depois que uma série de prisões foram feitas em conexão com a morte de Perry, que tem entre os personagens marcantes da carreira, Chandler Bing, na série de sucesso dos anos 90, Friends.

No fim de agosto, o profissional da saúde tinha feito um acordo com as autoridades federais para amenizar sua pena. Agora, ele formalizou sua confissão. Na primeira ocasião, ele combinou com os promotores que iria pagar uma fiança de US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil). Além disso, Chávez concordou em parar de praticar a medicina, entregar seu passaporte e cooperar com várias agências governamentais na investigação.

Ao assumir sua culpa, o médico admitiu que ajudou a vender 20 frascos de cetamina para Matthew Perry a preços que chegam a US$ 2 mil (R$ 11 mil) por frasco - o preço normal é US$ 12 (R$ 67). De acordo com as investigações da polícia, Chavez forneceu a cetamina ao médico pessoal do ator, Salvador Plasencia, que passava a droga para o eterno Chandler de Friends.

