Morte de Matthew Perry ganha um novo capítulo e médico está prestes a ser preso

Médico se declara culpado pela morte de Matthew Perry; ele compareceu diante de um juiz no tribunal federal na quarta-feira, 02

A morte do ator Matthew Perry ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 02. Mark Chavez, um dos dois médicos presos sob acusação de envolvimento na morte do astro, compareceu diante de um juiz no tribunal federal, em Los Angeles, e admitiu a culpa relacionada à morte do ator e de uma acusação de conspiração para distribuir cetamina.

De acordo com o TMZ, Chavez fechou um acordo com a Justiça depois que uma série de prisões foram feitas em conexão com a morte de Perry, que tem entre os personagens marcantes da carreira, Chandler Bing, na série de sucesso dos anos 90, "Friends".

No fim de agosto, o profissional da saúde tinha feito um acordo com as autoridades federais para amenizar sua pena. Agora, ele formalizou sua confissão. Na primeira ocasião, ele combinou com os promotores que iria pagar uma fiança de US$ 50 mil (cerca de R$ 280 mil). Além disso, Chávez concordou em parar de praticar a medicina, entregar seu passaporte e cooperar com várias agências governamentais na investigação.

Ao assumir sua culpa, o médico admitiu que ajudou a vender 20 frascos de cetamina para Matthew Perry a preços que chegam a US$ 2 mil (R$ 11 mil) por frasco - o preço normal é US$ 12 (R$ 67). De acordo com as investigações da polícia, Chavez forneceu a cetamina ao médico pessoal do ator, Salvador Plasencia, que passava a droga para o eterno Chandler de Friends.

A "rainha da cetamina" Jasveen Sangha, um intermediário dela, Erik Fleming , e o assistente pessoal do ator, Kenneth Iwamasa, que administrou a dose fatal a Perry foram presos junto com os dois médicos acusados de conspiração para vender cetamina. Iwamasa e Fleming assumiram serem culpados, enquanto Shanga e Plasencia se declararam inocentes. Se condenados, as penas dos cinco podem variar de 10 anos de cadeia à prisão perpétua.

O julgamento oficial está previsto para começar em 4 de março de 2025, e uma audiência pré-julgamento está agendada para 19 de fevereiro. As informações foram publicadas pela CNN.

Padrasto de Matthew Perry se pronuncia

Padrasto de Matthew Perry, Keith Morrison, se manifestou após investigadores federais revelarem acusações contra cinco pessoas que poderiam estar envolvidas no falecimento do artista, aos 54 anos, em outubro do ano passado. O correspondente do Dateline falou à People e compartilhou sua gratidão com o andamento das investigações.