Casa de Matthew Perry é vendida por valor milionário um ano após morte

A casa onde o ator Matthew Perry faleceu em 28 de outubro do ano passado foi vendida em Los Angeles, nos Estados Unidos. Saiba o valor

A casa onde o ator Matthew Perry faleceu em 28 de outubro do ano passado foi vendida por aproximadamente R$ 48 milhões em Los Angeles, nos Estados Unidos. O artista, que tinha 54 anos, foi encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem no quintal da propriedade, uma das poucas que ele possuía.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal O Globo, a nova proprietária do imóvel é Anita Verma-Lallian, uma incorporadora imobiliária e produtora de cinema de Scottsdale, Arizona. Ela comprou como uma propriedade de investimento e pagou US$ 8,55 milhões (mais de R$ 48 milhões) por meio de um fundo.

Com 325 metros quadrados, a casa foi construída em 1965 e está localizada no bairro Pacific Palisades, em Los Angeles. Matthew Perry adquiriu a propriedade em 2020 por US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões) através de um fundo, e realizou reformas, incluindo a construção de uma piscina. Fã de Batman, ele costumava compartilhar nas redes sociais fotos da decoração temática, como um sinal de morcego iluminado com LED vermelho no fundo da piscina.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Matthew Perry (@mattyperry4)

Fortuna

De acordo com a revista People, o inventário do astro da série Friends, na qual interpretou o personagem Chandler Bing, mostrou quanto tinha de dinheiro na conta bancária dele no dia de sua morte. Na época, ele tinha o valor de US$ 1.596.914,47 - cerca de R$ 8 milhões - em sua conta no banco. Porém, a fortuna dele era maior do que isso. Ele ficou o restante de sua fortuna, no valor de US$ 120 milhões (cerca de R$ 680 milhões) em um fundo fiduciário e nomeou seus pais e a irmã como beneficiários do dinheiro.

Como Matthew Perry morreu?

O ator Matthew Perry faleceu aos 54 anos de idade no dia 28 de outubro de 2023. Ele morreu na banheira de hidromassagem de sua casa em Los Angeles. Ele foi encontrado inconsciente dentro da água e a morte foi declarada no local.

A autópsia realizada na época indica que Matthew Perry morreu devido aos efeitos da droga, combinados com outros fatores, como afogamento, doença arterial e os efeitos da buprenorfina.

Leia também: Padrasto se manifesta após prisões relacionadas à morte de Matthew Perry