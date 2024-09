Vem aí! Saiba mais detalhes sobre o novo programa de Eliana no GNT

Depois de estrear no comando do Saia Justa ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, Eliana se prepara para um novo desafio na emissora

Depois de estrear no comando do Saia Justa ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, Eliana está se preparando para um novo desafio na emissora. A apresentadora estará à frente de um especial de verão, que contará com a participação de diversos convidados. A equipe está atualmente formatando os detalhes da atração.

De acordo com informações da jornalista Anna luiza Santiago, do jornal O Globo, a proposta é que ela se mostre descontraída, dançando e se divertindo com as personalidades que estarão presentes.

Já no próximo dia 28 de novembro, ela vai comandar o programa Vem Que Tem, que promete agitar as telinhas durante a black friday. Ela terá a companhia de Paulo Vieira na atração que traz um game show entre duas famílias, além de esquetes com produtos dos patrocinadores em destaque.

As famílias são desafiadas a acertar o valor de experiências inusitadas nas cenas. Quem conseguir descobrir o valor, leva os produtos para casa e desbloqueia descontos para o telespectador. Já no começo do ano que vem, Eliana vai apresentar a nova temporada do The masked singer Brasil, na TV Globo, ocupando o cargo que era de Ivete Sangalo.

Eliana na Globo

No dia 30 de junho, ela anunciou no Fantástico sua nova contratação na emissora. Em 7 de agosto, fez sua estreia no Saia Justa, junto a Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. A nova formação do programa, inclusive, resultou em um aumento de audiência. O último programa de Eliana no SBT foi exibido em 23 de junho, encerrando uma trajetória de 15 anos na emissora.

Recentemente, a filha de Eliana com Adriano Ricco, a pequena Manuela, completou sete anos e ganhou um festão em buffet em Alphaville, em São Paulo. Veja as fotos!