Globo define dupla de Eliana em programa especial; saiba os detalhes

Após estrear no Saia Justa, Eliana se prepara para comandar mais uma atração na programação da emissora. Confira os detalhes!

Após estrear na Globo comandando o Saia Justa com Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista, Eliana se prepara para apresentar mais uma atração na emissora. Trata-se do programa Vem Que Tem, que promete agitar as telinhas durante a black friday. E o parceiro de palco da loira já foi definido.

De acordo com informações do jornal O Globo, ela terá a companhia de Paulo Vieira. A atração, que vai ao ar no dia 28 de novembro, traz um game show entre duas famílias, além de esquetes com produtos dos patrocinadores em destaque.

As famílias são desafiadas a acertar o valor de experiências inusitadas nas cenas. Quem conseguir descobrir o valor, leva os produtos para casa e desbloqueia descontos para o telespectador

O Vem que Tem estreou na Globo em 2022. Na ocasião, foi apresentado por Fábio Porchat e Juliana Paes. No ano seguinte, o ator comandou novamente a atração, mas, dessa vez, com Taís Araújo. Agora, em 2024, Eliana assume o posto. A loira também já foi confirmada como a nova apresentadora do The masked singer Brasil.

Eliana manda recado para a família de Silvio Santos

A apresentadora Eliana fez uma nova homenagem para Silvio Santos na rede social. Um dia após a morte dele, a loira escreveu uma mensagem sobre ele e mandou um recado para a família Abravanel.

"O Domingo será sempre alegria por você! Grata por todos os momentos e aprendizados. Que bom ter podido te dizer, frente a frente,o quanto você foi e sempre será importante pra mim. Meus mais profundos sentimentos a família Abravanel e a família SBT. “Vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada”. É assim que quero me lembrar de você", disse ela.

No sábado, 17, após o anúncio da morte de Silvio Santos pela emissora na rede social, Eliana foi uma das primeiras a prestar homenagem para ele. Nos últimos dias, no Saia Justa, do GNT, Eliana relembrou uma conversa difícil que teve com o patrão ao quase morrer por conta de uma complicação na gestação de sua segunda filha, Manuela.