Susana Vieira opina sobre atuação de influenciadores em novelas: 'Ruim'

A atriz Susana Vieira comentou sobre a atuação de influenciadores digitais nas telinhas e o desejo de seguirem carreira artística

O trecho de uma entrevista cedida por Susana Vieira à TV Central Piauí, realizada há cerca de um mês, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira, 20. Durante o bate-papo com a repórter, a veterana abordou assuntos de sua vida pessoal e profissional, além de opinar sobre a participação de influenciadores digitais em novelas.

Susana, então, deu sua opinião sincera e deixou claro que não aprova muito a atuação de criadores de conteúdo nas telinhas. "Pode atuar, porque a maioria é ruim. A maioria entra, faz ruim, e sai. Não custou nada, demos uma oportunidade. Não conheço ninguém que tenha ficado", iniciou a artista.

"A pessoa que quer fazer novela… Todo mundo quer, sai do BBB e querem fazer novela. Deixa fazer. Ninguém aprende com uma novela. Tem que nascer [artista], não se faz de uma hora para outra. Tem que ter um passado, tem que ter alguma coisa de dentro que mexa com você, não pode chegar [e falar]: 'ai, vou ser atriz lá na Globo'", completou ela.

Em agosto deste ano, Susana Vieira confessou que não entende a fama dos influenciadores. "Eu não tenho a menor ideia do que eles são, juro por Deus. Eu não entendo o que eles são, meu amor. Influencer sou eu", declarou a atriz em entrevista ao jornalista Marcos Bulques.

E completou: "Eu sou uma influência. Estou há 40 anos na TV Globo, influenciei 40 mil pessoas dentro desses anos, a novela brasileira. Influencer é Aguinaldo Silva, os autores da Globo, os grandes atores. Influencer são os cantores brasileiros, os músicos, esses são os influencers"

Susana Vieira surpreende ao surgir com novo visual para filme

Mudanças! No início de dezembro, Susana Vieira surpreendeu os fãs ao surgir com um novo visual. Fazendo parte das gravações de Coisa de Novela, novo filme dos Estúdios Globo, a atriz substituiu os cabelos longos por um corte na altura dos ombros, em tom grisalho.

A mudança da veterana foi mostrada em primeira mão pelo ator Cauã Reymond. Na ocasião, através de um vídeo nas redes sociais, ele contou que foi convidado por Susana para atuar na produção do longa-metragem; confira detalhes!

Leia também: Susana Vieira revela qual atriz seria ideal para substituí-la em remake: 'Tão boa quanto'