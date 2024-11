Susana Vieira revela qual atriz seria ideal para substituí-la em remake: “Tão boa quanto”

Após afirmar que não deseja outra atriz interpretando Maria do Carmo, Susana Vieira revelou artista que poderia substituí-la em um remake; saiba quem

Em entrevista publicada na última quinta-feira, 8, pelo EntretêMeio, Susana Vieira revelou quem ela considera estar à altura para substituí-la caso algum de seus papéis principais seja refeito em um possível remake. Vale lembrar que, há pouco tempo, ela expressou seu desejo de que nenhuma outra atriz interprete Maria do Carmo, sua icônica personagem de Senhora do Destino que marcou sua carreira.

Em conversa com o colunista André Moura, Susana Vieira escolheu Adriana Esteves como a sucessora ideal para interpretar seus papéis. “Adriana Esteves, para qualquer personagem. Ela é show. Ela é tão boa quanto eu”, declarou a artista, ressaltando sua admiração pela colega.

A entrevista aconteceu durante a passagem de Susana por Teresina, no Piauí, onde ela apresentou a peça de comédia Shirley Valentine.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Entretêmeio (@entretemeio)

Susana Vieira faz desabafo comovente ao homenagear o filho em seu aniversário

Susana Vieira usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu filho, Rodrigo Vieira, que completou 60 anos de vida no dia 19 de setembro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o herdeiro e o parabenizou. Além disso, a artista lamentou ter vivido anos longe de Rodrigo, que mora nos Estados Unidos com a esposa, Ketryn Goetten.

"Meu querido filho, hoje você completa mais um de muitos anos de vida!!! Desse tempo todo que passou, só lamento a gente viver longe tantos anos!!! Nenhuma mãe merece isso e nenhum filho também não!!!", desabafou Susana no começo da homenagem.

A atriz completou o texto se declarando para Rodrigo. "Mas agora é tarde, o tempo passou na janela e a gente estava trabalhando!!!! Enfim, vivemos nossas vidas separados, mas com encontros anuais inesquecíveis!!! Daqui a pouco a gente volta!!! Te amo, te admiro e te respeito!!! Fica com Deus!!! Boa noite", finalizou a artista.