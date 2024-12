Susana Vieira surpreende ao surgir com novo visual para filme

Uau! A atriz Susana Vieira deixou os fãs impressionados ao inovar o visual para novo filme dos Estúdios Globo; veja as fotos

Mudanças! Na última terça-feira, 11, Susana Vieira surpreendeu os fãs ao surgiu com um novo visual. Fazendo parte das gravações de Coisa de Novela, novo filme dos Estúdios Globo, a atriz substituiu os cabelos longos por um corte na altura dos ombros, em tom grisalho.

Por meio dos stories no Instagram, Cauã Reymond contou que foi convidado pela própria Susana para atuar na produção. “Quem me colocou nesse filme foi ela aqui”, contou o artista ao mostrar Susana Vieira. “Eu sou apaixonada por ele e eu tô fazendo esse filme. E a Globo apenas me perguntou: ‘Quem você gostaria de colocar no seu filme?’. Eu falei ‘a única pessoa que eu amo'”, explicou a atriz.

Dirigido por Manuh Fontes, Coisa de Novela será uma comédia que promete emocionar. A trama gira em torno de Tereza (Susana Vieira), uma avó apaixonada por teledramaturgia, que contará com a ajuda da neta Laura para realizar seu grande sonho: participar de uma novela. A história ganha um tom ainda mais sensível quando Tereza recebe um diagnóstico desafiador, e Laura assume a missão de transformar esse desejo em realidade. Ainda não há data confirmada para a exibição do longa, que, segundo o jornal O Globo, fará parte da celebração dos 60 anos da emissora em 2025.

Confira o visual de Susana Vieira:

Susana Vieira se declara ao encontrar atriz em aeroporto

A atriz Susana Vieira teve um encontro especial no último sábado, 30, no aeroporto. Em sua rede social, a famosa compartilhou registros do momento em que viu Paolla Oliveira no local e não resistiu. Exigente, ela mostrou que gosta muito da colega de profissão.

Abraçando e recebendo carinho da namorada de Diogo Nogueira, a veterana apareceu sorrindo ao encontrar a amiga. Susana Vieira então se declarou para a loira que viverá Heleninha Roitman, personagem vivida primeiro por Renata Sorrah, no remake de Vale Tudo.

"Alegria do dia: encontrar a Paolla no aeroporto. Amo você", escreveu a atriz ao ver a moça no local. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla de estrelas. "Ícones da Grande Rio", disseram. "Lindas", admiraram outros.