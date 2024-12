Sonia Abrão dá opinião sincera sobre Eliana na Globo: 'Fiquei me perguntando'

Em entrevista à CARAS Brasil, Sonia Abrão avalia estreia de Eliana no 'Vem que Tem' e opina sobre futuro da apresentadora na emissora

Eliana (52) fez a sua estreia oficial no comando de um programa na telinha da Globo na quinta-feira, 28. Depois de brilhar na TV fechada, ela ficou responsável pelo seu primeiro programa na TV aberta desde que saiu do SBT no meio do ano e se emocionou. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Sonia Abrão (61) dá sua opinião sobre a estreia da comunicadora na TV aberta da Globo e declara: "Fiquei me perguntando".

Antes do Vem Que Tem, Eliana já desempenhou outros projetos dentro da emissora dos Marinhos, onde no ar como apresentadora do Saia Justa, no GNT, e também já começou a gravar o The Masked Singer Brasil, que estreia em 2025.

Sem entrar em muitos detalhes, Sonia Abrão avalia que Eliana deveria ter um programa de auditório dentro da emissora, para ser mais específica, aos domingos. A apresentadora confessa que a colega brilha comandando programas dentro desse formato.

"Fiquei me perguntando: por que a Globo ainda vacila em dar um programa de auditório para Eliana aos domingos, antes do Caldeirão do Huck? Ela entrega tudo no palco, tem um domínio total em cena, um poder de comunicação genuíno e espontaneidade para dar e vender, a começar pela risada icônica! Acorda, Globo!!!!!!", declara a apresentadora.

CASA NOVA PARA SONIA ABRÃO?

Segundo o jornalista José Armando Vannucci, Sonia Abrão está sendo sondada pelo SBT. Nos bastidores da emissora, a conversa é que a apresentadora é bastante desejada para a faixa das manhãs porque ela é uma figura popular entre o público e com grande alcance comercial.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora resolveu se pronunciar sobre esses rumores. Eles mencionaram que essas especulações não procedem, Sonia Abrão não vai trocar de canal.

