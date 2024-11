Ator rejeita convite da Globo para ser jurado de atração dominical

Antes de fechar com Belo e Tony Ramos, Globo procurou outro ator para ser jurado do The Masked Singer Brasil

OThe Masked Singer Brasil trará uma série de novidades para a quinta temporada, prevista para estrear em janeiro de 2015. Como parte das comemorações dos 60 anos, a Globo procurou o ator Antonio Calloni (62) para integrar o júri. A CARAS Brasil apurou que a emissora estava disposta a ter o veterano das novelas no elenco do programa, mas obteve uma negativa por conta de projetos pessoais.

Antonio está focado em um trabalho que desenvolve no Rio Grande do Sul, o que tornou inviável o seu retorno à TV. Ele encerrou contrato com a emissora dos Marinho em maio deste ano após 38 anos e um currículo repleto de sucessos como O Clone (2001), Terra Nostra (1999) e Além da Ilusão (2022). Procurada pela reportagem, a Globo nega a informação.

O The Masked Singer Brasil é uma das principais apostas da emissora para programação especial. Em Busca de atrair o público e bater de frente com as concorrentes, a emissora aposta em um elenco quase 100% renovado.

O júri ganhou novos nomes como Belo (50) e Tony Ramos (76). Tata Werneck (41), que passou pela segunda temporada, retornará para avaliar os novos mascarados. Já Sabrina Sato (43), presente desde a terceira edição, foi mantida no elenco.

Outra novidade é Eliana (51), que deixou o SBT em junho após 15 anos de casa. A apresentadora assume o lugar que foi de Ivete Sangalo (52) desde o lançamento do reality show em 2021. As gravações já começaram no início de novembro em São Paulo.

A emissora vai homenagear a dramaturgia com as novas fantasias dos mascarados. Figuras como Odete Roitman, de Vale Tudo (1988), Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino (2004), e Carminha, de Avenida Brasil (2012) já foram confirmadas.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANTONIO CALLONI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Calloni (@antonio_calloni)

Leia também: Giovanna Antonelli faz revelações sobre seus 3 filhos: 'Diálogo e amizade'