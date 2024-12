Eliana enfrenta perrengue com vestido 'duro': 'Uma armadura'

Com vestido escolhido para a gravação de fim de ano na Globo, Eliana enfrenta perrengue e diverte ao mostrar momento em vídeo; confira

A apresentadora Eliana enfrentou um perrengue com a roupa que escolheu para a gravação de fim de ano na Globo. Pela primeira vez no vídeo ao lado dos colegas da emissora, a ex-SBT mostrou o vídeo de como foi sua participação e revelou que antes de chegar ao local teve uma dificuldade.

Por ter apostado em um vestido dourado, confeccionado com peças, a loira não conseguia sentar e se mexer com facilidade. Ao tentar entrar no carro, a artista até precisou de ajuda para se ajeitar no banco e divertiu.

"Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa... a vinheta de final de ano da TV Globo está oficialmente no ar, e claro que não ia deixar de mostrar pra vocês como foi gravar esse momento que é icônico na TV e foi emocionante pra mim. Que nossos sonhos se realizem", disse ela em sua primeira vez no evento da nova empresa.

Ainda na última semana, Eliana teve sua estreia oficial comandando um programa na TV aberta. Até então, a famosa vem aparecendo em outras atrações como o Saia Justa, do GNT. É bom lembrar que ela já começou a gravar o The Masked Singer Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Como foi o aniversário da filha de Eliana?

A filha de Eliana com Adriano Ricco, a pequena Manuela, completou sete anos e ganhou um festão, no dia 13 setembro, em buffet em Alphaville, em São Paulo. A caçula da apresentadora celebrou seu aniversário em grande estilo ao lado dos familiares.

Autêntica, a herdeira da apresentadora com o diretor de televisão surpreendeu a decorada dos famosos, Andrea Guimarães, que planejou os 15 anos de Rafaella Justus, ao escolher o tema para o evento deste ano. Inclusive, a profissional falou que não tinha mais os itens da animação de Os 101 Dálmatas em seu acervo, contudo, realizou a solicitação da filha de Eliana. Veja todos os detalhes aqui!

Leia também:Eliana posta foto tomando sol e choca com físico escultural; veja