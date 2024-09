A apresentadora Silvia Abravanel se emocionou durante o Sábado Animado, programa que comanda no SBT, ao falar sobre o legado do pai, Silvio Santos

A apresentadora Silvia Abravanel se emocionou durante o Sábado Animado, programa que comanda no SBT. Na edição do matinal que foi ao ar hoje, 21, ela falou sobre o legado do pai, Silvio Santos (1930-2024), que faleceu aos 93 anos no dia 17 de agosto, e agradeceu o carinho que tem recebido desde a partida do ícone da TV brasileira.

“Queria agradecer, de coração, por todo o carinho que eu, minhas irmãs, minha mãe, nossos filhos e netos recebemos de vocês, desse Brasil lindo e maravilhoso, por todo o afeto que demonstraram pelo nosso pai, pelo esposo da minha mãe e pelo chefe de toda a equipe do SBT, de todas as famílias que empregamos”, disse ela, que não segurou a emoção.

Em seguida, ela reafirmou o compromisso da família em honrar o legado de Silvio Santos. “Temos uma grande promessa para vocês: eu e minhas irmãs vamos continuar, fielmente e com toda a certeza, o legado que ele deixou de muito trabalho, honestidade e caráter. Temos a obrigação, tanto com vocês do SBT quanto com o público maravilhoso que ele conquistou nesses 65 anos de televisão".

E completou: "Prometemos que continuaremos com muito amor e carinho, levando o melhor para todos vocês. Agradecemos imensamente por vocês nos terem abraçado, mesmo de longe, nesses lares que ele entrou por tantos anos. Muito obrigada e muita gratidão!”. Veja o momento:

