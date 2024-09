Patricia Abravanel se emociona ao usar item com voz de Silvio Santos; veja

Durante gravação de seu programa, Patricia Abravanel se emociona ao colocar relógio com a voz de Silvio Santos em seu braço; veja o vídeo

A apresentadora Patricia Abravanel emocionou ao surgir usando o relógio com a voz de Silvio Santos durante a gravação de seu programa. Nesta quinta-feira, 29, a famosa postou um vídeo com o acessório no braço e comoveu os internautas com o item que lembra o eterno dono do baú.

Após emocionar a todos ao tocar o sino por bater a audiência com o Programa Silvio Santos e Show do Milhão no último domingo, 16, a herdeira do comunicador encantou ao mostrar a voz do pai ao clicar para saber o horário no relógio.

"Não vai perder a hora, hein!? Esse domingo 19h, no Programa Silvio Santos", compartilhou Patricia Abravanel o lembrete para os internautas não perderem sua atração que está fazendo o maior sucesso e levando o primeiro lugar na audiência, passando a Globo.

Para quem não sabe, no último domingo, 15, ao longo da atração, exibida das 19h02 à 0h05, o SBT conseguiu ficar em primeiro lugar por um total de 34 minutos, com uma média geral de 7,8 pontos e um pico de 9,2 pontos, enquanto o Estrela da Casa da Globo marcou 7,5 pontos.

Ainda neste terça-feira, 17, dia em que completou um mês da morte do apresentador, a diretora de arte do SBT, Daniela Beyruti, mostrou uma das heranças deixadas pelo pai. A filha de Silvio Santos emocionou com os relógios com a voz dele.

Filha de Silvio Santos encontra itens deixados pelo apresentador

A filha de Silvio Santos, a diretora de arte do SBT Daniela Beyruti, mostrou uma coleção de relógios com a voz do pai. Após revelar uma das heranças deixada pelo eterno dono do baú, a herdeira do comunicador compartilhou nesta quarta-feira, 18, que se surpreendeu ao descobrir um lote de itens novos com a voz dele.

Em seus stories, a irmã de Patricia Abravanel postou um vídeo exibindo as caixas com os vários relógios especiais com a voz de Silvio Santos. Surpresa com o que encontrou, Daniela comentou que o pai estava planejando alguma coisa.