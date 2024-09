Silvia Abravanel volta ao SBT em busca de turbinar atração: 'Me divirto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, comenta retorno ao SBT e fala sobre o Sábado Animado

O SBT agendou o retorno de Silvia Abravanel (53) ao trabalho para esta quinta-feira, 5. A apresentadora do Sábado Animado está afastada da TV desde a morte do pai Silvio Santos (1930-2024) aos 93 anos, no último dia 17 de agosto.

A CARAS Brasil apurou que a chegada de Silvia é aguardada com entusiasmo por sua equipe, tendo todos os detalhes já definidos. A atração infantil vive uma ótima fase e tem assegurado a vice-liderança em audiência para a emissora.

De acordo com dados obtidos pela reportagem com fontes do mercado, o último Sábado Animado, exibido no dia 31, anotou 2,1 pontos de média, 2,9 de pico e 9,1% de share (televisores ligados). No confronto direto, a Record obteve 1,8 e ficou na terceira colocação.

Em entrevista à CARAS Brasil na véspera do seu retorno ao SBT, Silvia Abravanel comenta sobre o programa infantil que caiu nas graças do público e atualmente é um dos poucos produtos destinados ao público na TV aberta.

"Amo estar no comando do Sábado Animado; não “trabalho” um dia se quer, apenas me divirto! Esse universo infantil me encanta demais, eles são incríveis, são espontâneos, são sinceros e amam aprender assim como ensinar. Como, no programa, as brincadeiras são lúdicas, eles se encantam e eu mais ainda por estar conseguindo levar eles ao mundo infantil que se perdeu com a internet", conta.

A apresentadora reconhece que assumir um programa tendo crianças como público alvo é um presente e uma missão divina. "Isso é mágico é maravilhoso e tudo porque Deus me usa demais para inclusive ter a criança naquele momento com sua família por muitas vezes. Graças a Deus", afirma.

Patrícia Abravanel, irmã de Sílvia, já retornou ao Programa Silvio Santos. A filha do maior comunicador da TV brasileira se emocionou ao pisar no palco do dominical pela primeira vez após a partida do pai. "Sou grata por cada abraço, conversa e conselho. Se posso deixar uma mensagem para você que está em casa, é: façam isso. Não importa se seu pai é bom ou ruim, mas honre seu pai e sua mãe enquanto você os tiver ao seu lado. E, quando não tiver mais, continue honrando, faça o que ele gostaria que você fizesse."