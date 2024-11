SBT se pronuncia sobre contratação de Datena; confira

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do SBT responde aos rumores da contratação do apresentador Datena

O apresentador José Luiz Datena (67) virou notícia na tarde desta quinta-feira, 28. Após encerrar contrato com a Band, depois de uma jornada de mais de 20 anos, foi noticiado que o jornalista já está em negociação com outra emissora: O SBT, mas será que os rumores sobre esse assunto são verdadeiros? Confira.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT se pronunciou após os rumores da contratação do jornalista na emissora. Sem entrar em muitos detalhes, eles apenas negaram e informaram que até nesse momento, nada foi confirmado nesse sentido.

Segundo apuração do Jornal Folha de S.Paulo, Datena deve assinar um acordo para comandar o Tá na Hora, telejornal exibido nos fins de tarde da emissora da família Abravanel. A estreia do jornalista aconteceria apenas em janeiro de 2025, após as festas de fim de ano. Ele assume o lugar de Marcão do Povo (44), que deverá voltar para o matinal Primeiro Impacto. Ele deve assinar contrato nos próximos dias.

PARCERIA DE DÉCADAS

Recentemente, Datena se candidatou à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. O apresentador acabou a disputa em quarto lugar, com 1,84% dos votos. O motivo da saída do comunicador da Band não foi revelado oficialmente. Porém, ele está longe da TV desde a candidatura.

Em nota encaminhada a imprensa, a Band se pronunciou sobre a saída do apresentador da emissora:

“Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento. A Band reforça o enorme carinho por Datena e os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos”, informaram.

