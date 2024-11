Lucas Guimarães ostenta joias milionárias no Especial de Natal do SBT; saiba qual o valor

Lucas Guimarães apareceu com look milionário nas gravações do Especial de Natal do SBT; a CARAS Brasil apurou o valor das joias usadas pelo influenciador

O influenciador digital Lucas Guimarães(30), futuro apresentador do SBT, chamou atenção ao apostar em look deslumbrante para o Especial de Natal da emissora. Com um visual que destaca a transformação do influencer, o marido de Carlinhos Maia (33), também investiu em joias finas que foram destaques no look; confira.

Lucas Guimarães tem se apresentado em uma nova fase de sua carreira, adotando um estilo que combina elegância e audácia. O traje escolhido pelo futuro apresentador do SBT contou com uma impressionante coleção de joias, que refletem essa abordagem mais glamourosa que o influenciador vem seguindo em sua carreira artística.

A CARAS Brasil apurou que as joias que compuseram o look de Lucas Guimarães, no Especial de Natal do SBT, estão avaliadas em um valor médio de 1,5 milhão de reais. A coleção foi assinada pelo designer goiano Paulo Teixeira.

Entre as joias escolhidas por Lucas Guimarães para compor o look milionário, um colar de duas voltas adornado com diamantes foi um dos destaques. A peça, além de sofisticada, realçou o pescoço do influenciador digital.

Lucas também optou por usar brincos de diamantes. Por último, ele ainda ostentou um broche de turmalina Paraíba neon, com navetes de diamantes. A ideia do marido de Carlinhos Maia é mostrar ao público essa nova fase de sua carreira; confira os detalhes.

Lucas Guimarães aposta em look milionário para o Especial de Natal do SBT/ Foto: Divulgação

Lucas Guimarães aposta em look milionário para o Especial de Natal do SBT/ Foto: Divulgação

PRESENTE MILIONÁRIO

Recentemente, Lucas Guimarães recebeu um grande milionário do marido, Carlinhos Maia, celebrando 14 anos juntos e aproveitando para contemplá-lo pelo Dia dos Namorados, o humorista comprou um carro que o eleito estava querendo faz tempo. Em frente à mansão onde moram em São Paulo, ele colocou o veículo de milhões e impressionou; confira matéria completa.

Leia mais em:Marido de Carlinhos Maia expõe decepção com funcionário: 'Fui roubado'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO INFLUENCIADOR LUCAS GUIMARÃES NAS REDES SOCIAIS: