Saiba quando Rebeca Abravanel retorna ao Roda a Roda

Procurado pela CARAS Brasil, o SBT dá mais detalhes sobre o retorno de Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, ao programa Roda a Roda Jequiti

A apresentadora Rebeca Abravanel (43) é responsável pelo comando do programa Roda a Roda Jequiti, no SBT, ela está afastada da televisão desde a morte do seu pai, Silvio Santos (1930-2024) no dia 17 de agosto, mas será que a comunicadora já tem previsão de retorno ao comando de sua atração? Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT esclarece sobre o retorno da filha de Silvio Santos a emissora. Eles informaram que Rebeca Abranavel está com previsão de retomar com suas atividades no comando do Roda a Roda Jequiti na próxima semana, no dia 13 de setembro, uma sexta-feira.

Segundo o colunista Flavio Ricco, do Portal R7, a apresentadora deu uma alça nos seus trabalhos e deve voltar ao SBT quando retornar de alguns compromissos dos Estados Unidos. Rebeca Abravanel foi ver o US Open e comemorar o aniversário de seu marido, Alexandre Pato (35).

Rebeca Abravanel é a filha número cinco de Silvio Santos e é um dos destaques da emissora. A apresentadora vem cativando o público pelo seu carisma. E para estar à frente do tradicional Roda a Roda, ela recebe R$ 100 mil, sem considerar os acréscimos por merchandising.

Sobre as outras herdeiras que também trabalham na emissora de Silvio Santos, Patrícia Abravanel (46) ganha cerca de R$ 250 mil por mês, por assumir o Programa Silvio Santos, e Silvia Abravanel (53) também leva para casa R$ 150 mil a menos que Patrícia, estando à frente da parte infantil do SBT. As informações são da Contigo!

MARCADO POR GRANDES EMOÇÕES

No último domingo, 1º, foi exibido no SBT o primeiro Programa Silvio Santos gravado por Patrícia Abravanel após a morte de Silvio Santos. A apresentadora não segurou as lágrimas ao retornar com as gravações de sua atração.

"É a primeira vez que eu estou aqui que eu sei que meu pai não vai estar me assistindo através da televisão. Sei que vocês esperem que eu fale alguma coisa, mas eu ainda não sei se eu estou pronta. Ele era tão íntimo da família brasileira que acho que eu devo falar alguma coisa", confira relato completo.

