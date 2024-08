Filho de Rebeca Abravanel surge em foto com Silvio Santos: 'Vovô Senor'

Genro de Silvio Santos, Alexandre Pato exibe foto inédita do filho, Benjamin, com o avô materno em homenagem comovente para o apresentador

Uma homenagem comovente para Silvio Santos foi feita por um dos seus genros, o jogador de futebol Alexandre Pato, na manhã deste domingo, 18. Logo depois de ir ao sepultamento do corpo do sogro, o atleta fez um post no Instagram para lamentar sua partida. Inclusive, ele exibiu uma foto inédita do comunicador com o neto Benjamin.

Na imagem, Silvio apareceu brincando com o bebê Benjamin enquanto era observado pela filha Rebeca Abravanel. Vale lembrar que esta é a primeira foto do rosto do filho que Pato e Rebeca compartilham na internet.

Na legenda, o jogador falou sobre a saudade que a família já sente do apresentador. "Oi Vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, Mamãe e Papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus. Senor, Te amamos! Ale, Rebeca e Benjamin", escreveu.

Silvio Santos faleceu no sábado, 17, em decorrência da broncopneumonia. Ele estava internado em um hospital de São Paulo há 17 dias e não resistiu. O apresentador fez parte da história da comunicação brasileira e deixou uma grande família. Ele deixou a viúva, Íris Abravanel, seis filhas, 14 netos e 4 bisnetos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pato (@pato)

A carta da família de Silvio Santos

Após a notícia da morte de Silvio Santos, a família dele divulgou uma carta oficial sobre o momento de luto e informaram que ele não terá velório.

"Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês", escreveram.