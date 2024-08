Querida por Silvio Santos, saiba quanto Rebeca Abravanel recebe para apresentar o 'Roda a Roda'

Considerada pelo próprio Silvio Santos como a filha mais parecida com ele, saiba quanto Rebeca Abravanel recebe para apresentar o 'Roda a Roda' no SBT

De suas seis filhas, Silvio Santos sempre deixou claro que se identificava mais com a personalidade de Rebeca Abravanel. Atualmente apresentando o 'Roda a Roda', no SBT, a quinta filha do comunicador ganhou a admiração do público por seu trabalho carinhoso com a plateia. Saiba quanto ela ganha na emissora.

A esposa de Pato esteve afastada do programa por um período, mas retornou em junho deste ano e deve seguir no comando da atração. E para estar à frente do tradicional 'Roda a Roda', Rebeca recebe R$ 100 mil, sem considerar os acréscimos por merchandising.

Sobre as outras herdeiras que também trabalham na emissora de Silvio Santos, Patrícia Abravanel ganha cerca de R$ 250 mil por mês, por assumir o Programa Silvio Santos, e Silvia Abravanel também leva para casa R$ 150 mil a menos que Patrícia, estando à frente da parte infantil do SBT. As informações são da Contigo!.

Silvio Santos revelou que Rebeca Abravanel é a filha que mais se parecia com ele

Além da plateia inteiramente feminina em seus programas de auditório, Silvio Santos (1930-2024), também só teve herdeiras do sexo feminino. Ao todo, o apresentador foi pai de seis meninas: Patrícia (46), Silvia (53), Cintia (61), Daniela (48), Rebeca (43) e Renata (39).

Em um dos episódios antigos de seu programa de auditório de domingo, Silvio Santos foi questionado pelo jornalista Leo Dias (49), que participava de um dos jogos famosos da atração, sobre qual das seis filhas era a sua preferida.

O apresentador, sempre bem-humorado, respondeu à pergunta com leveza e aproveitou o momento para revelar qual era a herdeira que mais se parecia com ele. "A minha filha favorita, hum, elas são todas legais, mas eu acho que a minha favorita é a Rebeca. A Rebeca tem mais a minha, o meu jeito", disse ele na época. "Ela é mais parecida comigo. As outras são tudo igual a mãe. Tudo bola murcha", a resposta arrancou risadas do auditório.