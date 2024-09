Rebeca Abravanel abre o coração em declaração para Pato: ‘Tem segurado minha mão’

Filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel abre o coração e agradece apoio ao compartilhar declaração de amor para o marido, Alexandre Pato

Nesta segunda-feira, 2, Alexandre Pato celebra a chegaga de seus 35 anos. Apesar do luto pela perda de seu pai, Silvio Santos, a esposa do jogador de futebol, Rebeca Abravanel, não deixou a data especial passar em branco. Em suas redes sociais, a apresentadora abriu o coração e compartilhou uma declaração de amor para o marido e agradeceu seu apoio.

Discreta em sua vida pessoal, Rebeca fez uma rara exceção e se declarou através dos stories do Instagram. Em seu perfil, ela compartilhou um registro do marido caminhando com o filho, Benjamin, que tem apenas seis meses de vida, em seu colo. Na legenda, a apresentadora abriu o coração e expressou seu amor pelo jogador.

“Parabéns para aquele que faz meu coração bater mais forte, meus dias mais alegres e que tem segurando minha mão em todos os momentos. Que sua vida seja sempre repleta de coisas lindas e tudo aquilo que merece. Você é muito especial para todos nós. Te amo”, Rebeca se declarou e agradeceu o suporte de Pato.

Vale destacar que logo depois de ir ao sepultamento do corpo do sogro, Pato fez uma publicação em seu perfil para lamentar a partida de Silvio Santos. Inclusive, o atleta exibiu uma foto inédita do comunicador com o neto. Na imagem, o apresentador apareceu brincando com o bebê enquanto era observado pela filha, Rebeca Abravanel.

Na legenda, o jogador falou sobre a saudade: "Oi Vovô Senor, sentiremos saudades de você. Eu, Mamãe e Papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade”, ele declarou.

“É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus. Senor, Te amamos!”, Pato se despediu do sogro, que faleceu em 17 de agosto.

Rebeca Abravanel e Pato se casaram na mansão de Silvio Santos:

