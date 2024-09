Patrícia Abravanel chora ao retornar para o SBT após morte do pai

Neste domingo, foi exibido o primeiro Programa Silvio Santos gravado por Patrícia Abravanel após a morte do pai e a famosa surgiu visivelmente abalada

Neste domingo, 1º, foi exibido no SBT o primeiro Programa Silvio Santos gravado por Patrícia Abravanel após a morte do pai, que aconteceu no dia 17 de agosto. A filha de Silvio Santos não segurou as lágrimas ao retornar para o estúdio.

"É a primeira vez que eu estou aqui que eu sei que meu pai não vai estar ne assistindo através da televisão. Sei que vocês esperem que eu fale alguma coisa, mas eu ainda não sei se eu estou pronta. Ele era tão íntimo da família brasileira que acho que eu devo falar alguma coisa", começou ela, visivelmente emocionada.

"O que posso dizer para você que é filho ou filha, que é mãe ou pai, é que sou tão grata por ter dito ao meu pai o quanto eu o amava e o admirava, o quanto eu iria honrar a história dele", continuou. Em seguida, Patrícia deixou um recado para o público. "Sou grata por cada abraço, conversa e conselho. Se posso deixar uma mensagem para você que está em casa é: façam isso. Não importa se seu pai é bom ou ruim, mas honre seu pai e sua mãe enquanto você os tiver ao seu lado. E quando não tiver mais, continue honrando, faça o que que gostaria que você fizesse".

A famosa também aproveitou para agradecer por todas as homenagens. "Quero agradecer muito ao Brasil por todas as homenagens feitas ao Silvio Santos, pela forma como o país nos acolheu durante esse tempo. Eu, minhas irmãs e minha mãe nos sentimos acolhidas e amadas por todos vocês. Se fôssemos juntar todas as homenagens, não conseguiríamos, porque foram milhares. Eu só tenho a agradecer muito por esse carinho, a todas as emissoras de televisão: Globo, Record, RedeTV!, Band... E também a todos os brasileiros, que fizeram essa homenagem e expressaram sua gratidão a Silvio Santos".

Por fim, Patrícia se comprometeu a continuar honrando o legado do pai. "Começo o programa hoje com uma certeza: o SBT e o Silvio Santos são parte da sua família, e vocês são parte do SBT. Que possamos continuar a levar essa história por muitos e muitos anos, contando a vida linda de Silvio Santos. Um homem tão intenso, tão dedicado e tão excelente em tudo que fez. E ele fez por amor. Ele fez por amor a você, ao Brasil, e às cinco mil pessoas que hoje dedicam suas vidas para sustentar suas casas através de cada uma das empresas. Eu e minhas irmãs vamos honrar cada um de vocês com esses empregos, dando o nosso melhor. Com sua ajuda e a de Deus, vamos continuar esse legado com muita alegria", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Silvio Santos (@pgmsilviosantos)

Recado

Na última semana, Patrícia Abravanel retornou ao SBT para gravar o Programa Silvio Santos pela primeira vez após a morte de Silvio Santos, em 17 de agosto.

A apresentadora não segurou as lágrimas na ocasião e um vídeo do momento foi compartilhado em uma página de fãs da família Abravanel. No Instagram, Íris Abravanel deixou um recado para filha e lhe desejou força para enfrentar o momento difícil. O Portal Léo Dias confirmou que a conta, de fato, pertence à Íris Abravanel.

"Patrícia amada, precisamos ser fortes minha filha. O papai diria para você ficar firme e continuar! Te amo muito", escreveu ela. Discreta, Íris tem ficado longe dos holofotes desde a morte do marido.