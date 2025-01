Saiba quando Denílson vai estrear no Globo Esporte São Paulo

Novo contratado da Globo, o ex-jogador de futebol Denílson vai participar do Globo Esporte SP e do novo programa de domingo do Sportv

O ex-jogador de futebol Denílson já tem data para estrear no Globo Esporte São Paulo, programa comandado pelo jornalista e ex-BBB Fred Bruno.

Segundo o colunista Flávio Ricco, a primeira participação na atração está agendada para o dia 14 de fevereiro. Antes disso, ele participará de um programa do Sportv, para contar as novidades.

Denílson vai participar do novo programa de domingo do canal pago ao lado de Bárbara Coelho e André Rizek. Além desses programas, o ex-atleta acompanhará os jogos da seleção brasileira.

Antes de assinar contrato com a Globo, Denílson era comentarista do programa 'Jogo Aberto', da Band, comandado por Renata Fan. Em novembro do ano passado a emissora confirmou a sua saída. "Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios", disse o texto divulgado.

Luciele Di Camargo festeja após Denilson assinar com a Globo

O comentarista esportivo Denilson é o novo funcionário da Globo. Ele assinou com o grupo de comunicação para ter um programa inédito no SporTV, fazer participações no Globo Esporte SP e também acompanhar a cobertura dos jogos da Seleção Brasileira. Com a notícia em alta na internet, a esposa dele, Luciele Di Camargo, celebrou a conquista profissional do marido.

"Parabéns, Mozao! Nós sabemos o quanto te queriam e há quanto esse “namoro” existia, mas tudo no tempo certo e a hora da mudança chegou. Nos últimos 5 anos, você amadureceu muito como profissional, ajustou a linha tênue entre as brincadeiras e informação séria, se consolidou no mercado publicitário e corporativo, elevou a sua vida profissional muito além da TV, está se fortalecendo no digital e ainda tem muita vontade de aprender e crescer", disse ela em um trecho. Veja o post completo!

