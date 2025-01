Luciele Di Camargo festeja após Denilson assinar com a Globo: ‘Está pronto'

Esposa do comentarista esportivo Denilson, Luciele Di Camargo faz homenagem para o marido ao celebrar que ele assinou com a Globo

O comentarista esportivo Denilson é o novo funcionário da Globo. Ele assinou com o grupo de comunicação para ter um programa inédito no SporTV, fazer participações no Globo Esporte SP e também acompanhar a cobertura dos jogos da Seleção Brasileira. Com a notícia em alta na internet, a esposa dele, Luciele Di Camargo, celebrou a conquista profissional do marido.

Luciele fez um texto nas redes sociais para exaltar o talento do marido e seu profissionalismo. Inclusive, ela entregou que o desejo de ir para a Globo é algo que existe há bastante tempo.

"Parabéns Mozao! Nós sabemos o quanto te queriam e há quanto esse “namoro” existia, mas tudo no tempo certo e a hora da mudança chegou. Nos últimos 5 anos, você amadureceu muito como profissional, ajustou a linha ténue entre as brincadeiras e informação séria, se consolidou no mercado publicitário e corporativo, elevou a sua vida profissional muito além da TV, está se fortalecendo no digital e ainda tem muita vontade de aprender e crescer", disse ela.

E completou: "Então, só posso dizer o que sempre digo a você: Você está pronto! Talento pode ser lapidado, carisma só quem tem, tem. E você tem de sobra. Há 15 anos, eu te falei: à câmera te namora e, se você entrasse para a TV, você não sairia mais. Então receba a sua consagração, sem falar que está só começando, porque muita coisa ainda estar por vim. Confia em você!".

Denilson saiu da Band no final de 2024

A saída do comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Denilson da Band foi confirmada por meio de uma nota oficial emitida pela assessoria de imprensa da emissora em 29 de novembro de 2024. Atualmente, ele é comentarista do programa Jogo Aberto, que é apresentado por Renata Fan.

"Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios", disse o texto divulgado.

A emissora ainda prometeu anunciar novidades em breve."Em breve, a Band anunciará novidades para 2025 no Jogo Aberto, programa consolidado no horário de segunda a sexta-feira, às 11h, e sucesso de audiência sob o comando de Renata Fan. Recentemente, o canal da atração no YouTube atingiu a marca de 5 milhões de inscritos e 10 milhões de usuários acompanhando as notícias nos últimos 90 dias, sendo um dos cinco perfis esportivos mais assistidos do Brasil", finalizou.

