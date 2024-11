Band confirma fim do contrato com Denilson após 14 anos

A saída do comentarista e ex-jogador de futebol Denilson da Band foi confirmada por meio de uma nota oficial emitida pela assessoria de imprensa

A saída do comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Denilson da Band foi confirmada por meio de uma nota oficial emitida pela assessoria de imprensa da emissora nesta sexta-feira, 29. Atualmente, ele é comentarista do programa Jogo Aberto, que é apresentado por Renata Fan.

"Denílson de Oliveira não fará mais parte do elenco do Grupo Bandeirantes a partir de 2025. Nesses quase 15 anos de empresa, ele integrou a equipe do Jogo Aberto e participou de transmissões importantes, como Copa do Mundo e Olimpíada, tanto na TV quanto na rádio BandNews FM. Agradecemos essa longa parceria e desejamos sucesso ao comentarista em seus próximos desafios", disse o texto divulgado.

A emissora ainda prometeu anunciar novidades em breve."Em breve, a Band anunciará novidades para 2025 no Jogo Aberto, programa consolidado no horário de segunda a sexta-feira, às 11h, e sucesso de audiência sob o comando de Renata Fan. Recentemente, o canal da atração no YouTube atingiu a marca de 5 milhões de inscritos e 10 milhões de usuários acompanhando as notícias nos últimos 90 dias, sendo um dos cinco perfis esportivos mais assistidos do Brasil", finalizou.

Por que Denilson deixou a Band?

De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, do portal f5, Denilsto está conversando com a Globo e deve fazer parte de seu elenco de esportes. A emissora deseja que o comentarista faça parte do novo programa esportivo do SporTV, que vai ser exibido nas noites de domingo a partir de 2025.

Após o anúncio do fim de seu contrato, Denilson deve continuar na Band até dia 20 de dezembro. Com sua saída, Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro, deve ganhar mais espaço no Jogo Aberto.

