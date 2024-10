Saiba qual foi o conselho inesquecível de Silvio Santos para Celso Portiolli

Celso Portiolli revela qual foi o conselho que recebeu de Silvio Santos e nunca se esqueceu: ‘Puxava minha orelha’

O apresentador Celso Portiolli esteve na gravação do programa Raul Gil, do SBT, e relembrou sua longa parceria com Silvio Santos na TV. Em um trecho da conversa com o apresentador veterano, ele relembrou um conselho inesquecível que recebeu do patrão no início de sua jornada artística.

"O comportamento do Silvio Santos, dentro da televisão, sempre foi muito humilde. Conversando com todo mundo, tratando bem todo mundo. Ele dizia para mim: ‘a gente não pode viver o artista, porque o artista um dia acaba. Seja você e não deixe o sucesso subir à cabeça’. Muitas vezes, quando ele percebia que eu estava me perdendo, ele ia lá, me dava um castigo, puxava minha orelha e falava “não, para baixo”", disse ele.

Além disso, Portiolli comentou sobre ter um programa com 7 horas de duração aos domingos. "Tenho trabalhado bastante mas, para mim, é um prazer. Às vezes acaba meu programa no domingo e o pessoal acha que eu vou correndo para casa. Não, eu fico aqui na televisão, se tivesse mais eu faria. Quando estou no ar, com o microfone, eu esqueço tudo. Esqueço dor de cabeça, esqueço cansaço, mal humor, esqueço tudo", afirmou.

A participação de Celso Portiolli vai ao ar neste sábado, 26, no programa Raul Gil, exibido a partir das 12h, no SBT.

Celso Portiolli diverte ao relembrar 'beijo roubado' em Silvio Santos

O apresentador Celso Portiolli emocionou e divertiu ao resgatar um momento ao lado de Silvio Santos e outros colegas de trabalho no SBT. Alguns dias após o falecimento de seu eterno patrão, o comunicador repostou o vídeo especial e encantou o público com a lembrança do dono do baú.

No palco, ao lado de Celso, Eliana, Ratinho e as filhas, Silvio Santos apareceu brincalhão e até desfazendo da herdeira, Patricia Abravanel, preferindo ficar ao lado de seu funcionário. Em seguida, Rebeca Abravanel falou para eles darem um abraço no patrão e foi aí que Celso roubou um beijo; confira mais detalhes!

