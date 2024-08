Celso Portiolli diverte ao relembrar 'beijo roubado' em Silvio Santos

Dias após morte de Silvio Santos, Celso Portiolli diverte e emociona ao relembrar momento engraçado com o patrão no palco do SBT

O apresentador Celso Portiolli emocionou e divertiu ao resgatar um momento ao lado de Silvio Santos e outros colegas de trabalho no SBT. Nesta quarta-feira, 21, alguns dias após o falecimento de seu eterno patrão, o comunicador repostou o vídeo especial e encantou o público com a lembrança do dono do baú.

No palco, ao lado de Celso, Eliana, Ratinho e as filhas, Silvio Santos apareceu brincalhão e até desfazendo da herdeira, Patricia Abravanel, preferindo ficar ao lado de seu funcionário. Em seguida, Rebeca Abravanel falou para eles darem um abraço no patrão e foi aí que Celso roubou um beijo.

"Aquele beijo roubado", relembrou o comandante do Domingo Legal. Nos comentários, os internautas admiraram a relação que eles tinham. "O carinho do Celso Portiolli com o Silvio Santos era de Filho para pai", observaram. "Que vídeo gostoso de ver. Leve, divertido e cheio de amor", admiraram.

É bom lembrar que Celso Portiolli sofreu muito ao saber da morte de Silvio Santos no sábado, 17. O apresentador foi ao velório e surgiu com o rosto bastante abatido. No mesmo dia, ele uniu forças para comandar a homenagem ao patrão no Domingo Legal.

Enterro de Silvio Santos aconteceu para amigos e familiares

Seguindo o pedido de Silvio Santos, a família realizou o enterro do comunicador no cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, neste domingo, 18. Após uma cerimônia judaica, o corpo foi levado na companhia de um rabino para o sepultamento.

O momento do último adeus foi restrito somente para pessoas bem próximas e os fãs puderam fazer homenagens na porta do cemitério. A escolha do último adeus ser feita dessa maneira foi feita pelo próprio dono do baú ainda em vida.

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", disseram na carta.

A morte de Silvio Santos foi anunciada neste sábado, 17, pela rede social do SBT. A causa do falecimento, segundo um boletim médico do hospital broncopneumonia após infecção por influenza e a partida teria sido neste sábado, 17, às 4h50 da manhã.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos de idade, no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, às 4h50, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1). O hospital se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda", divulgaram.