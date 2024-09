Celso Portiolli mostra vídeo raro com a mãe, de 97 anos: 'Exemplo de força'

Que amor! O apresentador Celso Portiolli encantou a web ao compartilhar um vídeo especial ao lado da mãe, Dona Dibe Said

O apresentador Celso Portiolli dividiu com os seguidores nesta sexta-feira, 6, um registro raríssimo ao lado de sua mãe, Dibe Said, de 97 anos. Em seu Instagram oficial, o artista publicou um vídeo onde aparece conversando de forma descontraída com a matriarca.

Celso aproveitou o momento especial para compartilhar uma bela homenagem à Dona Dibe. Na legenda da postagem, o apresentador do 'Domingo Legal', do SBT, ressaltou a grande força da mãe e agradeceu por sua saúde.

"Minha mãe, um verdadeiro exemplo de força em todos os sentidos. Mãe de 12 filhos, sempre nos guiou com sua sabedoria. Aos 97 anos, ela enfrentou tantos desafios: Covid, troca de marcapasso, pneumonia... e segue firme, recebendo as bençãos de Deus", iniciou o famoso.

"Agradeço por sua ótima memória, sua disposição física e excelente saúde. Obrigado, meu Deus, por proteger tanto a minha mãezinha querida", completou Celso Portiolli. Encantados com o vídeo fofíssimo, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à mãe do artista.

"É lindo seu carinho e cuidado com ela", derreteu-se uma seguidora. "Linda e meiga", declarou outra. "Sua mãe é um encanto! Ela tem aquele brilho especial de quem sorri com os olhos", disse uma terceira.

Amigos famosos de Celso Portiolli também deixaram comentários especiais na publicação: "Linda", escreveu o ator Ary Fontoura. "Que amor mais lindo!", ressaltou a apresentadora Nadja Haddad. "Que preciosidade! Parabéns pra ela e por ela", disse o humorista Marcelo Adnet. "Caiu um cisco aqui, que lindo, maior amor do mundo", encantou-se o ator Júlio Rocha.

Confira a publicação de Celso Portiolli com a mãe:

