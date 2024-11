Sabrina Sato faz primeira aparição em público após perder o bebê

Sabrina Sato atrai os olhares em seu primeiro evento após perder o bebê que estava esperando e aposta em look com transparência

A apresentadora Sabrina Sato fez a sua primeira aparição em um evento após passar por um momento desafiador em sua vida pessoal. Há cerca de uma semana, ela sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que estava com o ator Nicolas Prattes.

Nesta quarta-feira, 13, a estrela marcou presença na coletiva do programa The Masked Singer Brasil, da Globo, no qual é jurada. Durante o evento, ela esbanjou simpatia e sorrisos ao participar da divulgação do projeto, que conta com a apresentação de Eliana.

Para a ocasião, Sato apostou em um modelito preto nada básico. Ela surgiu com conjunto de blusa e saia com transparência e usou lingerie preta para ficar aparecendo.

A notícia do aborto espontâneo foi confirmada pela equipe dela por meio de um boletim médico do hospital onde ela foi cuidada. Porém, Sabrina e Nicolas ainda não se pronunciaram pessoalmente sobre o ocorrido.

Sabrina e Nicolas estavam esperando o primeiro filho juntos. Os dois começaram a namorar em fevereiro deste ano e ficaram noivos poucos meses depois.

Sabrina Sato - Foto: Andy Santana / Brazil News

Sabrina Sato - Foto: Andy Santana / Brazil News

Sabrina Sato - Foto: Andy Santana / Brazil News

Sabrina Sato - Foto: Andy Santana / Brazil News

Sabrina Sato recebe recado emocionante de Tati Machado após perda de bebê

Na manhã da última quinta-feira, 7, durante a exibição do programaMais Você, da TV Globo, Sabrina e Nicolas ganharam um recado de Tati Machado, Talitha Morete e Fabrício Battaglini. O trio, que estava no comando da atração matinal cobrindo a ausência de Ana Maria Braga por questões de saúde, desejou muita força ao casal.

"É muito triste. Eu estive com a Sabrina, ela estava tão contente... A apresentadora estava na 11ª semana de gestação à espera do seu segundo filho, ela já é mãe da Zoe, de 5 anos, fruto do seu casamento com Duda Nagle. Ela deu entrada no hospital na terça-feira, 5, e teve alta no dia seguinte", explicou Tati ao noticiar o ocorrido.

"A gente, claro, não podia deixar de falar aqui que a gente deseja muita força para Sabrina, para o Nicolas e para toda essa família nesse momento tão difícil. Sintam-se abraçados por nós três aqui e por todo o Brasil", continuou a comunicadora. "Beijo Sabrina, muita força para você e o Nicolas, para toda a família. Todo carinho da equipe do Mais Você", acrescentou Talitha Morete.

Leia também: Mãe e irmã de Sabrina Sato se manifestam após apresentadora perder o bebê