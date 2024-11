Mãe e irmã de Sabrina Sato se manifestam após apresentadora perder o bebê

Mãe e irmã de Sabrina Sato, Kika e Karina agradeceram o apoio e carinho do público após a apresentadora sofrer um aborto espontâneo

Kika Sato e Karina Sato, mãe e irmã de Sabrina Sato, se pronunciaram pela primeira vez após a assessoria da apresentadora informar que ela perdeu o bebê que esperava com o ator Nicolas Prattes. Na quarta-feira, 6, as duas familiares da famosa agradeceram o apoio e carinho do público em meio ao momento delicado.

Através das redes sociais, um fã-clube de Sabrina Sato compartilhou uma mensagem em solidariedade ao casal após a notícia. "Sabemos que o amor de vocês é capaz de superar qualquer obstáculo. Que a união de vocês seja um refúgio de força e que vocês encontrem conforto um no outro. Estamos enviando nossas orações e toda a nossa energia positiva para vocês", escreveram em um trecho.

Nos comentários, dona Kika e Karina Sato agradeceram a mensagem afetuosa dedicada à apresentadora e ao noivo. "Tudo no tempo de Deus", declarou a mãe de Sabrina. "Que lindo! Muito obrigada por tanto amor", disse a irmã.

De acordo com um comunicado oficial do Hospital Israelita Albert Einstein, a famosa, que estava grávida de 11 semanas, foi hospitalizada no dia 5 de novembro em decorrência da perda gestacional e recebeu alta nesta quarta-feira, 6.

Por enquanto, Sabrina Sato e Nicolas Prattes não se pronunciaram sobre o aborto espontâneo. A apresentadora também é mãe da pequena Zoe, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle.

Nicolas Prattes já tinha contado como descobriu a gravidez de Sabrina Sato

Sabrina Sato pensou em uma maneira especial para contar ao noivo, Nicolas Prattes, que ele seria papai. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator revelou que foi surpreendido por um presente do qual jamais vai se esquecer.

"Era uma caixinha, e quando abri, vi os sapatinhos. Foi tão mágico. É como se a vida estivesse começando agora", disse o artista, acrescentando que a gestação foi planejada e que a apresentadora estava grávida de aproximadamente 12 semanas. Nicolas ainda falou que entende a paternidade como missão de vida, enfatizando seu instinto protetor, herança do pai, Felipe, e do padrasto, Edson.

Ele também contou que ficou feliz com a reação do público diante da novidade. "Fiquei feliz porque recebemos tanto carinho... No dia seguinte, acordamos com muitas flores em casa", lembrou o ator.