Cadê a Ana Maria Braga? Ela revela o motivo de sua ausência no Mais Você

Antes do início de mais uma edição do programa Mais Você, Ana Maria Braga surge na internet para anunciar sua ausência. Saiba o que aconteceu

A apresentadora Ana Maria Braga não apresentou o programa Mais Você, da Globo, nesta quarta-feira, 6. Isso porque ela foi diagnosticada com Covid-19 novamente. A estrela deu a notícia para seus fãs pouco antes do início da edição desta quarta e contou que foi substituída por Fabricio Battaglini e Talitha Morete.

A veterana contou que está bem e apenas com a voz rouca, mas sem outros sintomas. Ela fez o teste por orientação médica e ficou surpresa com o resultado positivo.

"Eu estou com essa voz meio sexy, eu diria, desde ontem. Eu liguei para a minha médica e ela me deu um remédio, e disse: passa na farmácia e compra um dos exames de Covid só para desencargo. Eu fiz, estou ótima, além da voz, não estou sentindo nada. Mas deu positivo. E temos regras na Globo e não é permitido a minha presença por motivos óbvios. É um vírus ainda que requer cuidados e ele está aqui comigo. Eu estou bem, vou assistir ao programa. E a gente vai conversando por aqui. Quem sabe vou cozinhar por aqui, não tenho que fazer mesmo. Estou morrendo de saudade e super beijo. até já”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Ana Maria Braga com seu namorado

A apresentadora Ana Maria Braga está encarando algumas aventuras no Havaí, Estados Unidos, para apresentar ao público reportagens especiais no 'Mais Você'. Por meio das redes sociais, a comunicadora tem compartilhado pequenos spoilers do que está por vir na atração da Globo.

Em meio às gravações do trabalho, Ana Maria também tem aproveitado momentos divertidos da viagem. Na tarde de terça-feira, 29, Ana Maria dividiu registros especiais dos bastidores, incluindo um ao lado do namorado, Fabio Arruda, com quem está junto desde o primeiro semestre de 2022.

Esbanjando alegria, a apresentadora escolheu um look leve e florido para curtir a ocasião. A veterana ainda publicou um vídeo mostrando sua passagem por Waikiki, uma das praias mais famosas do Havaí.

"Mão na massa! Já começamos a gravar as matérias especiais no Havaí para o Mais Você. Nossa primeira parada é na praia de Waikiki que fica em Honolulu, capital do Havaí. E você sabia que o Havaí faz parte dos Estados Unidos? Apesar de ficar bem distante do continente, o território aqui é americano", escreveu a famosa na legenda.