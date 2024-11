Sabe responder? Mulher erra pergunta inusitada no Show do Milhão e perde bolada

A participante do Show do Milhão, exibido neste domingo, 25, Thaisa perdeu a oportunidade de ganhar R$ 100 mil ao errar uma pergunta inusitada

A participante do Show do Milhão, que se tornou um quadro do Programa Silvio Santos, Thaisa perdeu a oportunidade de ganhar R$ 100 mil ao errar uma pergunta inusitada neste domingo, 24: “Qual é a ave símbolo do Brasil?” Ela apostou na arara, mas foi surpreendida ao descobrir que a resposta correta era o sabiá-laranjeira.

A participante do game-show conseguiu chegar até a pergunta de R$100 mil e tinha como opções o tucano, arara, sabiá-laranjeira e tuiuiú. "Você está certa disso?", questionou Patricia Abravanel ao ouvir a opção escolhida por ela. "Não muito, mas eu vou te número dois, arara", afirmou ela.

A resposta correta deixou até a apresentadora surpresa. "Não estou acreditando. E ela estava indo tão bem. Olha, eu imaginava... É que o mais óbvio era arara. Agora eu preciso ver a imagem desse sabiá-laranjeira", disse a herdeira de Silvio Santos (1930-2024).

"Mas você mandou muito bem. Você estava jogando muito bem. Você é simpática, alegre, joga bem. Tenho certeza que muitas portas vão se abrir na sua vida com a sua simpatia e inteligência", elogiou a apresentadora. Thaisa deixou a atração com R$ 40 mil.

O momento foi compartilhado no Instagram e os internautas se surpreenderam com a resposta correta. "Mentira isso. Pra mim sempre foi a arara azul", comentou uma. "Achei que ia ser o tucano, mas ela deu mole de não ter tentado as cartas", opinou outro. "Nem sabia que o Brasil tinha uma ave símbolo", brincou um terceiro.

Veja como foi:

Por que o Show do Milhão ainda é tão aclamado pelo púbico?

O Show do Milhão retorna à televisão unindo o legado de Silvio Santos com muita modernidade para atrair novas gerações. Entre as novidades, está a escolha de Patrícia; que assumiu a missão (mais uma!) de trazer de volta a empolgação que é torcer pelos participantes e brincar junto com eles. Quem nunca ficou em frente à TV, na companhia dos pais, irmãos, avós e primos, testando seus conhecimentos e indo à loucura em cada acerto? E também sentindo aquele gostinho amargo da decepção, após descobrir que errou a resposta da pergunta mais boba que podia parecer. Leia mais!

