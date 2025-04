Marcos Veras declara sobre maturidade: 'Que Deus me dê saúde para criar o meu filho bem'

Marcos Veras encerra temporada da peça 'Insignificância'; em entrevista à CARAS Brasil, ele reflete sobre carreira e abre a intimidade ao falar do futuro

Marcos Veras (44) está radiante após vencer o Prêmio Prio do Humor em sua primeira indicação. O ator ganhou o troféu de Melhor Performance por sua interpretação do astro do beisebol Joe DiMaggio, a quem dá vida na peça Insignificância - Uma Comédia Relativa. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista vibra com a vitória e revela como lida com o amadurecimento.

Recentemente, o Marcos Veras declarou que sente uma certa resistência em premiar as comédias e os comediantes. O ator explica sobre sua afirmação: "Outros comediantes e profissionais do humor já deram declarações parecidas como essa porque é um fato".

"No Oscar, que é a premiação mais famosa do mundo, não há prêmios para o gênero, não há um comediante concorrendo, não há uma comédia concorrendo nas grandes premiações pelo mundo. É raro. E é curioso porque a comédia é o gênero mais consumido e popular do mundo", afirma.

EXERCITANDO A PROFISSÃO EM ÓTIMA FASE

Marcos também está em contagem regressiva para o aniversário de 45 anos, que serão completados no próximo mês. Veras confessa que vem tendo boas oportunidades como ator, comediante, e criador, o que espera continuar mantendo o ritmo.

"Venho lidando com isso de uma maneira bonita, olhando para a vida de forma leve e positiva. Chegar aos 45 anos trabalhando com o que eu amo, com uma família bonita, rodeado de amigos e podendo exercer a minha profissão nos mais variados gêneros, só me deixa muito feliz", declara.

"Me sinto muito bem fisicamente, emocionalmente, e que Deus me dê saúde para criar o meu filho bem e continuar exercendo a minha arte. Sou um cara de bem com a vida, leve, bem-humorado e que é apaixonado pela vida e pelo que faz", complementa.

Marcos Veras encerra neste domingo a peça Insignificância/ Foto: Priscila Prade/Divulgação

A PAIXÃO PELO TEATRO FOI MAIS FORTE

O ator encerra temporada em cartaz com a peça Insignificância, no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro, neste domingo 6 de abril. Veras fala sobre a repercussão do espetáculo e confessa que pretendia não se envolver com nenhum projeto de teatro quando foi convidado, mas mudou de ideia ao se deparar com a obra.

"Imediatamente me apaixonei pela linguagem, pela equipe, pelos colegas de elenco, pela tradução do Gregório Duvivier. E vi que a gente tinha uma peça muito boa na mão [...] E fiquei feliz com esse que é um personagem muito rico, que emociona, faz rir; um homem cheio de camadas, cheio de erros e acertos. É um personagem muito humano", revela.



Veras adianta as novidades na carreira onde mencionar o foco em teatro, com um espetáculo novo que está por vir, mas que ainda não pode dar muitos detalhes. O ator ainda tem dois filmes para serem lançados: Vudu Delivery e Shaolin do Sertão 2.

"Agora estou rodando, em Florianópolis, um terror — uma comédia de terror — chamada 'Sangue de Groselha', com Natália Lage e Nuno Leal Maia, e direção de Marko Martinz e Loli Menezes. Então tem bastante cinema esse ano também, e estamos esperando os planos para televisão em breve", finaliza o comediante Marcos Veras.

