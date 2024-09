O Show do Milhão retorna à TV no próximo domingo, 8, com nova roupagem para atrair novas gerações e sob o comando de Patrícia Abravanel

Fãs do SBT e “órfãos” de Silvio Santos (1930-2024) estão na expectativa para a estreia da nova temporada do Show do Milhão, uma das atrações mais icônicos da TV brasileira. Desta vez, o projeto volta como quadro do Programa Silvio Santos e será exibido no próximo domingo, 8, sob o comando de Patrícia Abravanel. A filha número 4 do eterno Dono do Baú será a primeira mulher a apresentar o game de perguntas e respostas, que estreou no dia 7 de novembro de 1999, com a proposta de ser exibido por apenas 22 dias. Ledo engano.

O Show do Milhão retorna à televisão unindo o legado de Silvio Santos com muita modernidade para atrair novas gerações. Entre as novidades, está a escolha de Patrícia; que assumiu a missão (mais uma!) de trazer de volta a empolgação que é torcer pelos participantes e brincar junto com eles. Quem nunca ficou em frente à TV, na companhia dos pais, irmãos, avós e primos, testando seus conhecimentos e indo à loucura em cada acerto? E também sentindo aquele gostinho amargo da decepção, após descobrir que errou a resposta da pergunta mais boba que podia parecer.

A Inteligência Artificial, tecnologia bastante presente nos meios de Comunicação hoje, também foi uma nova ferramenta adotada; afinal, o Show do Milhão atravessou o tempo e está de volta. O SBT tirou a tradicional ajuda da plateia com as placas para colocar um assistente de IA. O competidor ainda poderá usar a ferramenta para fazer pesquisas sobre o tema das perguntas.

Mas por que o Show do Milhão ainda é tão aclamado pelo púbico? Apesar da nova roupagem, ele traz a nostalgia. E para mim – acredito que para você também, querido leitor –, a nostalgia é um sentimento de saudade que surge quando a gente entra em contato com coisas que lembram momentos bons da nossa vida. E o projeto tem esse poder: de resgatar memórias afetivas que despertam emoção e, consequentemente, o interesse em acessar o conteúdo. Esse sentimento, que provoca um certo saudosismo, tem se tornado muito comum na vida das pessoas. E é gostoso senti-lo!

O Show do Milhão foi um fenômeno da TV e pode continuar sendo. Para quem não sabe, Silvio também foi imortalizado nos videogames, lá naquele início dos anos 2000, graças ao enorme sucesso do programa. Foi tão impactante na época, que fez com que o comunicador e seu canal tentassem a sorte no mundo da informática com o famigerado Computador do Milhão, um PC voltado para às classes média e média-baixa, mas que não teve o sucesso esperado pelo Dono do Baú.

Agora, Patrícia Abravanel, com sua essência e sorriso largo como o do pai, assumiu a difícil tarefa de levantar novamente o projeto – que em 2009, voltou rapidamente pra telinha. E em 2021, esteve sob o comando de Celso Portiolli – e nos entreter em meio à rotina pesada da vida real. Será que ela consegue? Talento e carisma a apresentadora tem de sobra; além disso, expressou entusiasmo em reviver o sucesso do programa. Ingredientes perfeitos, não é mesmo? Vamos torcer!