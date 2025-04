Simaria esbanja simpatia ao prestigiar o show da irmã, Simone

Longe dos palcos há alguns anos, Simaria surge com look extravagante para prestigiar um show da irmã, Simone Mendes, em São Paulo

A cantora Simaria fez uma rara aparição em público na noite de domingo, 6. Ela foi prestigiar o show de sua irmã, a cantora Simone Mendes, em São Paulo, e esbanjou simpatia.

A estrela foi fotografada ao chegar no local do evento e demonstrou sua alegria ao passar a noite ao lado da família. Inclusive, ela escolheu um look extravagante.

A beldade surgiu com um casaco rosa no estilo over sized e bem quentinho. Por baixo, ela usou um look branco curtinho e completou o visual com tênis confortável.

Simaria - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Simaria - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Simaria - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Simaria - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Simone revela como anda a relação com Simaria

A cantora Simone Mendes foi entrevistada pela apresentadora Ana Maria Braga no programa Mais Você, da Globo, e falou sobre como anda a sua relação com a irmã, a cantora Simaria, após o fim da dupla delas. Ela garantiu que a convivência delas ficou ainda melhor ao se tornarem apenas irmãs.

"Depois de alguns anos trabalhando uma carreira linda, eu tenho 3 anos de carreira solo e cantei uns 30 anos com a minha irmã. Foi lindo, foi especial, aprendi muita coisa. Só que, como tudo, um dia chega ao fim. E a gente decidiu cada uma ir para o seu caminho e está tudo certo. Hoje eu tenho 3 anos de carreira solo e estou feliz”, afirmou ela.

E completou: "A melhor parte disso tudo é que nós somos irmãs. É melhor do que trabalhar juntas, é ser irmã. Ela está em casa no churrasco, filhos brincando, um botão da blusa que quebra e vai pegar linha, ela mandou mensagem para mim do puxador da porta, a gente troca figurinhas do dia a dia que não é trabalho, é de vida mesmo. Melhor coisa da vida é ter a minha irmã como minha irmã, como parceira de família, vamos viajar juntas, que saudade que eu tinha de viver esses momentos juntas. A gente trabalhava muito juntas, mas em datas especiais, natal, era o único momento de cada de folga e cada uma ia para um lado. Hoje é vida normal, a gente fazer isso tudo juntas e é muito especial”.