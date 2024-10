Lucas Buda confessa sobre saída de Boninho da Globo: 'Estranho falar sobre isso'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB Lucas Buda dá sua opinião sobre a próxima edição do reality e fala da saída de Boninho da Globo

No mês de setembro,Boninho (62) anunciou sua saída da Globo após 40 anos. O anúncio pegou muitos de surpresa. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB, Lucas Henrique (30), que ficou conhecido como Lucas Buda, durante o BBB 24, dá sua opinião sobre futuro do reality sem o comando do diretor de TV: "Estranho falar sobre isso".

Ao justificar sua saída, Boninho contou que quer ‘voar solo’, mas que continuará apaixonado por fazer televisão. Desse modo, ele não deve se aposentar, apenas seguir em novos caminhos profissionais. Lucas Buda confessa que tem um sentimento muito forte de gratidão pelo diretor.

"É estranho falar sobre isso, porque quando a gente pensa em BBB, a gente pensa no Boninho. Ele realmente construiu uma história, ele deixou um legado para TV brasileira, eu sou muito grato a oportunidade que ele e toda a direção da Globo me deram", declara.

Após a saída de Boninho da Globo, a emissora divulgou um comunicado à imprensa com o nome do novo diretor de gênero de reality show: Rodrigo Dourado. O ex-BBB reforça que está com grandes expectativas para a edição sobre esse novo comando.

"Foi uma das melhores experiências da minha vida ter participado do BBB, mas eu também entendo que o Dourado é uma pessoa muito capacitada, ele é muito inteligente, muito sagaz, e eu estou na expectativa que o BBB 25 vai ser uma edição histórica", avalia.

Faltando três meses para o BBB 25, a Globo iniciou os trabalhos de promoção do reality show. Nos últimos dias, foi noticiado que os participantes estarão em dupla, inclusive os famosos. Lucas Buda fala sobre esse novo formato do programa.

"Eu vi que todo mundo vai entrar em dupla, tanto pipoca como camarote. Eu estou muito ansioso por essa edição do programa, eu acho que tem tudo para bombar o BBB 25, porque eu quero ver a treta entre as próprias duplas. Imagina, um pensa de um jeito, um quer votar em um, mas o outro quer votar no outro. Eu estou ansioso para ver o que vai dar o BBB 25", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS BUDA NAS REDES SOCIAIS: