Silvia Abravanel reage ao ver Patricia Abravanel liderar audiência: 'Força'

Após Patricia Abravanel conquistar primeiro lugar em audiência, passando a Globo, Silvia Abravanel reage e deixa recado para a irmã

O legado de Silvio Santos está sendo muito bem honrado pelas filhas no SBT. No último domingo, 15, a apresentadora Patricia Abravanel conseguiu passar a Globo em audiência e ficou em primeiro lugar com o Show do Milhão, deixando o Estrela da Casa em segundo.

A emissora do eterno dono do baú então tocou o famoso sino ao conseguir a vitória e a herdeira, que está liderando o Programa Silvio Santos com maestria, celebrou sua conquista na rede social compartilhando várias notícias sobre seu recorde. A irmã, Silvia Abravanel, então reagiu e deixou seu recado na publicação.

Apesar de já ter revelado alguns desentendimentos nos bastidores com Patricia, a comandante do Sábado Animado elogiou e se declarou para a irmã, mostrando estar muito contente com seu trabalho.

"Minha amada irmã, amo você e tenho orgulho da sua garra sua força! Obrigada", escreveu Silvia Abravanel ao ver o marco realizado pela apresentadora.

No último domingo, 15, ao longo do programa, exibido das 19h02 à 0h05, o SBT conseguiu ficar em primeiro lugar por um total de 34 minutos, com uma média geral de 7,8 pontos e um pico de 9,2 pontos, enquanto o Estrela da Casa da Globo marcou 7,5 pontos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Silvia Abravanel retorna ao SBT em busca de turbinar atração

Em entrevista à CARAS Brasil na véspera do seu retorno ao SBT, Silvia Abravanel comentou sobre o programa infantil que caiu nas graças do público e atualmente é um dos poucos produtos destinados ao público na TV aberta.

"Amo estar no comando do Sábado Animado; não “trabalho” um dia se quer, apenas me divirto! Esse universo infantil me encanta demais, eles são incríveis, são espontâneos, são sinceros e amam aprender assim como ensinar. Como, no programa, as brincadeiras são lúdicas, eles se encantam e eu mais ainda por estar conseguindo levar eles ao mundo infantil que se perdeu com a internet", contou.

A apresentadora reconheceu que assumir um programa tendo crianças como público alvo é um presente e uma missão divina. "Isso é mágico é maravilhoso e tudo porque Deus me usa demais para inclusive ter a criança naquele momento com sua família por muitas vezes. Graças a Deus", afirmou.