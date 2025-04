Viúvo de Gilberto Braga se casa em cerimônia intimista em seu apartamento

Viúvo do autor de novelas Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil exibe foto romântica do casamento com Christian Vieira. Veja mais detalhes

Viúvo do autor de novelas Gilberto Braga (1945-2021), Edgar Moura Brasil vive um novo amor! No último sábado, 5, ele se casou com Christian Vieira em uma cerimônia intimista em seu apartamento de luxo no Rio de Janeiro. Os dois oficializaram a união civil com a presença de amigos próximos e familiares.

O apartamento fica na zona sul do Rio de Janeiro e também foi o lar de Gilberto e Edgar durante cerca de 20 anos, sendo que os dois ficaram juntos por mais de 40 anos. Agora, o local é a casa de Edgar com seu novo marido.

Os noivos realizaram o casamento civil na sala de estar e usaram looks combinando. Os dois estavam se camisa branca e calça social preta. Outro detalhe da celebração foi o bolo de casamento, que foi decorado com miniaturas dos cachorros do casal.

A lua de mel deles deve acontecer na região de Provença, na França e na Itália.

Veja mais fotos dos noivos no casamento:

Gilberto Braga morreu em 2021

Gilberto Braga, o escritor e jornalista que fez história com telenovelas e minisséries na TV brasileira, morreu aos 75 anos no dia 26 de outubro de 2021, no Rio de Janeiro.

O autor de importantes obras, que marcaram época, sofria de mal de Alzheimer. Ele escreveu, em parceria com outros dramaturgos, importantes capítulos do desenvolvimento e consolidação da novela brasileira, entre eles Dancin' Days, de 1978; Vale Tudo, de 1988; O Dono do Mundo, de 1981; Celebridade, de 2003; Paraíso Tropical, de 2007; Babilônia, de 2015; e as minisséries Anos Dourados, de 1986, e Anos Rebeldes, exibida em 1992. Ultimamente, estava afastado por conta de problemas recorrentes de saúde.