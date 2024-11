Renato Aragão se emociona em sua primeira participação no Teleton

Momento histórico! O ator Renato Aragão emocionou o público ao marcar presença pela primeira vez no palco do Teleton, do SBT

O ator e humorista Renato Aragão emocionou os telespectadores ao aparecer no palco do Teleton 2024, exibido no SBT, na noite de sábado, 9. Rosto conhecido do Criança Esperança, da TV Globo, o veterano marcou presença pela primeira vez no evento beneficente em prol da AACD.

A entrada histórica de Renato foi anunciada por Luís Ricardo, que não escondeu a alegria em vivenciar o momento inédito da televisão brasileira. O ator chegou acompanhado de sua filha caçula, a atriz Lívian Aragão, e foi recebido com muita alegria pela plateia da atração.

"Não sei como agradecer essa gente toda e receber tanto carinho", declarou Renato Aragão, visivelmente emocionado com o momento especial. Nas redes sociais, internautas também celebraram a aparição do veterano nas telinhas do SBT.

Nos bastidores do Teleton, o famoso encontrou a apresentadora Xuxa Meneghel, que comandou o encerramento da edição 2024. Em um vídeo compartilhado pela emissora, Renato aparece abraçando a eterna 'Rainha dos Baixinhos' no camarim.

Renato Aragão no Teleton 2024 - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Renato Aragão e Lívian no Teleton 2024 - Foto: Manuela Scarpa / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Silvia Abravanel brilha com vestido elegante em segundo dia de Teleton

A apresentadora Silvia Abravanel abriu o segundo dia de Teleton 2024 esbanjando elegância e muito brilho. Na manhã de sábado, 9, a filha de Silvio Santos (1930-2024) iniciou a maratona em prol da AACD, exibida no SBT, bastante emocionada por fazer parte de mais uma edição da campanha.

Para a ocasião, Silvia elegeu um vestido belíssimo em tom claro de manga longa florido. A comunicadora completou a produção elegante com um coque, salto alto e acessórios dourados.

Ao longo da apresentação, ela reforçou a importância das doações direcionadas à AACD e recordou que a campanha teve início graças a sua filha mais velha, Luana, de 25 anos; confira detalhes!