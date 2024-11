Virginia Fonseca aposta em look estiloso para o Teleton: 'Perfeita'

A influenciadora digital Virginia Fonseca arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar o look que escolheu para o evento do SBT

A apresentadora e influenciadora digital Virginia Fonseca vai participar do Teleton, do SBT, neste sábado, 9, e caprichou no look para participar do evento.

Em seu perfil oficial no Instagram, a mulher do cantor Zé Felipe compartilhou algumas fotos para mostrar a roupa que escolheu para o evento. Virginia apostou em um vestido justo preto, de manga longa e de gola alta. Ela também caprichou na maquiagem e deixou os fios ondulados.

"Hoje é dia de Teleton/AACD!!! Vamos doarrrr, vamos ajudar milhares de crianças e famílias que precisam de nós e tenho certeza que Deus retribui em dobro!! Bora para cima galera, 2024 é nosso. Teleton AACD, tamo chegando. Toda honra e glória a Deus", disse a famosa.

O look recebeu diversos elogios. "Linda, arrasa musa", disse uma seguidora. "Espetacular", escreveu outra. "Perfeita, arrasa", falou uma fã. "Linda vi!!!! Arrase no Teleton, estarei torcendo", comentou sua sogra, Poliana Rocha.

Devido ao Teleton, Virginia não marcou presença na festa de aniversário de Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, mas mostrou que Maria Alice e Maria Flor foram representando a família. Para o evento, as duas combinaram os looks e surgiram usando uma camiseta e uma saia florida de grife. "Mamãe e papai saíram para trabalhar, mas elas estão prontas pra curtir 1 aninho da Mavie. Vê se eu guento?!!!! Que Deus acompanhe", escreveu a influencer, que também é mãe de José Leonardo, de dois anos.

Confira:

Virginia Fonseca mostra fotos de passeio de barco com a família

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 51 milhões de seguidores. Nesta quarta-feira, 6, a digital influencer curtiu um passeio de barco em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com familiares e amigos.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversas fotos do momento especial. Virginia surgiu em diversas imagens ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de um mês. "Tarde maravilhosa com família e amigos. Obrigada Deus por tudo", escreveu ela na legenda da publicação. Veja as fotos!

