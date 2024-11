Silvia Abravanel brilha com vestido elegante em segundo dia de Teleton

A apresentadora Silvia Abravanel escolheu um vestido elegante e florido para iniciar o segundo dia de Teleton 2024; confira o look

A apresentadora Silvia Abravanel abriu o segundo dia de Teleton 2024 esbanjando elegância e muito brilho. Na manhã deste sábado, 9, a filha de Silvio Santos (1930-2024) iniciou a maratona em prol da AACD, exibida no SBT, bastante emocionada por fazer parte de mais uma edição da campanha.

Para a ocasião, Silvia elegeu um vestido belíssimo em tom claro de manga longa florido. A comunicadora completou a produção elegante com um coque, salto alto e acessórios dourados.

Ao longo da apresentação, ela reforçou a importância das doações direcionadas à AACD e recordou que a campanha teve início graças a sua filha mais velha, Luana, de 25 anos. A jovem, fruto de seu antigo casamento com o empresário Murilo Abbas, é portadora da síndrome de galactosemia.

"Tudo isso aconteceu por causa da minha Rainha, Luana. Deus me usou para ser uma mãe especial, assim como meu pai falou, de ter uma filha especial", declarou Silvia Abravanel no palco do Teleton.

Em uma exibição antiga, Silvio Santos compartilhou com o público a história do projeto beneficente, que iniciou com um pedido da filha: "Ela [Silvia] me questionou, dizendo: 'por que você, pai, tendo uma empresa de comunicação, não se reúne com os outros e por que você não encabeça alguns movimentos que podem ser feitos aqui no Brasil, como são feitos lá nos Estados Unidos?'", contou ele, na ocasião.

Desde 1998, entre o final de outubro ou início de novembro de cada ano, o SBT cede cerca de 26 horas de sua programação ao Teleton. Ao longo da maratona, que conta com a presença de famosos de diversas emissoras, o canal de Silvio Santos exibe uma programação especial voltada ao projeto e o trabalho realizado na AACD.

Confira o look de Silvia Abravanel no segundo dia de Teleton:

Silvia Abravanel no Teleton 2024 - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News

Silvia Abravanel no Teleton 2024 - Foto: Clayton Felizardo / Brazil News

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Eliana volta ao SBT e esbanja elegância com vestido branco

A apresentadora Eliana caprichou na escolha do seu look para a abertura de mais uma maratona do Teleton, no SBT, em prol da AACD. Na noite desta sexta-feira, 8, a estrela voltou aos estúdios da Família Abravanel após romper o contrato no meio do ano e assinar com a Globo.

Desde que deixou o SBT, Eliana sempre manteve a promessa de que iria voltar à emissora para ser madrinha do Teleton 2024 e ela cumpriu. A loira surgiu no palco durante a abertura e ao lado de Celso Portiolli com um vestido branco com estampa de flores e muito brilho; confira detalhes!