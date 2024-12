Raul Gil ganha recado de Daniela Beyruti após anunciar fim do contrato com SBT

Após Raul Gil revelar que seu contrato com o SBT chegou ao fim, Daniela Beyruti deixou um recado especial ao apresentador

Atual presidente do SBT, Daniela Beyruti usou as redes sociais para mandar um recado especial ao apresentador Raul Gil. Na última sexta-feira, 6, o veterano anunciou ao público o fim de seu contrato com a emissora após 14 anos.

O fim do 'Programa Raul Gil', exibido aos sábados na grade do SBT, faz parte das mudanças recentes da empresa. Além da atração, o matinal 'Chega Mais', apresentado por Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias, também sairá do ar.

Por meio de seus stories no Instagram, Daniela compartilhou o vídeo de despedida de Raul Gil e agradeceu por todos os anos de parceria do apresentador, destacando sua importância para a emissora. "Você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história", escreveu a filha de Silvio Santos (1930-2024).

Ainda em clima de agradecimento, Daniela Beyruti também deixou uma mensagem especial à equipe do 'Chega Mais': "A todos que participaram desse projeto, obrigada. Michelle Barros, Regina Volpato e Paulo Mathias, obrigada por fazerem parte da nossa história", declarou a presidente do SBT, por fim.

Raul Gil anuncia decisão sobre a aposentadoria da televisão

Recentemente, em entrevista ao The Noite, Raul Gil havia contado que pretendia seguir no comando de sua atração no SBT e explicou o motivo para descartar a aposentadoria aos 86 anos.

Durante uma conversa sincera com Danilo Gentili e seu filho, Raulzinho, o apresentador compartilhou suas reflexões sobre sua carreira e afirmou que deve continuar a aparecer nas telinhas até seus últimos dias de vida; confira detalhes!

