Acabou! Raul Gil confirma fim do contrato com o SBT

Ao se despedir do SBT, Raul Gil manda recado para filha de Silvio Santos: 'Eu quero que a Daniela [Beyruti] tenha muita sorte'

O apresentador Raul Gil confirmou que está fora do SBT depois de 14 anos de parceria. O Programa Raul Gil saiu da grade da emissora e ele encerrou o seu contrato. A notícia foi dada pelo próprio artista em um vídeo nas redes sociais, no qual ele mandou um recado para Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos que assumiu o comando da emissora nos últimos tempos.

"O Programa Raul Gil está fora do SBT. 14 anos. Durante esses 14 anos, eu ganhei tanto dinheiro que não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar”, disse ele.

E completou: "O SBT, da Daniela, deu uma pequena mudança no SBT. Então, eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz com suas novas contratações. A gente está fora. Eu voltei pro SBT 3 vezes, pra Record 3 vezes, pra Band duas vezes. Agora é uma questão de idade também, mas tudo bem. O Programa Raul Gil, muita alegria, revelou tanta gente, e levou muitas palavras de conforto para as pessoas e telespectadores. Deus é grande e eu tiro o chapéu”.

Na legenda, a equipe de Raul Gil escreveu: "Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos. Neste último ano, tivemos a honra de conquistar o segundo lugar de audiência, uma prova do vínculo especial que criamos com o público. Só tenho a agradecer: à equipe maravilhosa que tornou tudo possível, ao SBT pela confiança em nosso trabalho, e principalmente a cada telespectador, que nos acompanhou com tanto carinho e fidelidade", informaram.

"O Programa Raul Gil é e sempre será uma celebração da família brasileira, dos talentos do nosso país e dos valores que nos unem como sociedade. Agora, encerramos este ciclo com o coração cheio de gratidão e esperança, certos de que novos desafios e oportunidades nos aguardam. Muito obrigado por tudo! Seguimos juntos, com fé e alegria no coração, prontos para novos capítulos dessa história", finalizaram.

Assista ao vídeo: