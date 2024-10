Raul Gil anuncia decisão sobre a aposentadoria da televisão: ‘Estava pensando’

Após revelar planos de se aposentar em 2024, Raul Gil bate o martelo e compartilha decisão sobre seu futuro nas telinhas do SBT

Após revelar planos de se aposentar em 2024, Raul Gil bateu o martelo e compartilhou sua escolha sobre o futuro no SBT. Em entrevista ao The Noite, o apresentador contou que mudou de ideia e deve continuar no comando de sua atração na emissora. Além disso, ele compartilhou seu motivo para descartar a aposentadoria aos 86 anos.

Durante uma conversa sincera com Danilo Gentili e seu filho, Raulzinho, Raul Gil compartilhou suas reflexões sobre sua carreira e afirmou que deve continuar a aparecer nas telinhas até seus últimos dias de vida: “Aposentar só quando eu morrer. Eu já pensei em me aposentar, mas não dá. Eu nasci, e o palco é minha vida", afirmou.

Na sequência, Raul contou que estava decidido a pendurar o paletó, mas mudou de ideia e não pretende abandonar o trabalho tão cedo: "Não dá para aposentar. Eu já falei lá no Luciano Huck, eu estava pensando em parar. Mas eu não vou parar mais, não", o apresentador contou que recebeu muitas mensagens quando anunciou a decisão.

Raulzinho, que dirige o programa do pai, também afirmou que o apresentador sofre com o etarismo, apesar das mensagens de apoio: "Muita gente ligou, mandando 'Raul, não para'. Você não pode parar. Você tem que continuar'. Aí a gente falou: 'pai, eu sei que você está triste com uma série de coisas'. Infelizmente, a gente acaba sendo atacado", disse.

"Parece que não existe, mas existe o etarismo. Meu pai é um cara de se admirar, porque com a idade dele, 86 anos, a energia que ele tem, a saúde que ele tem, tudo que ele conquistou”, o herdeiro afirmou que ignora o preconceito e dá o maior apoio para o pai continuar a fazer o trabalho que tanto ama no comando do ‘Programa do Raul Gil’.

Raul Gil ganhou homenagem na Globo:

Recentemente, Raul Gil ganhou uma homenagem muito especial na Globo. Após ser liberado pelo SBT, o apresentador participou do ‘Domingão com Huck’ e recebeu uma série de surpresas ao lado da família. Vale lembrar que o apresentador teve dois filhos: Nanci e Raul Gil Junior. O caçula nasceu em 1965, e é jornalista e diretor de TV.

Raulzinho, como é conhecido, trabalha com o pai desde 1980 na televisão. Já Nanci nasceu em 1960, é jornalista e apresentadora. Ela já foi jurada do programa do apresentador mas se afastou da função em decorrência de conflitos familiares. Inclusive, ela não pôde participar do ‘Domingão’ e revelou que não foi convidada para a atração.

