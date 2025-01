Quem Quer Ser um Milionário?: você acertaria a pergunta que fez participante desistir?

João Claudio desistiu de continuar no Quem Quer Ser um Milionário? , do Domingão com Huck, após não saber sobre uma pergunta sobre astronomia

Formado em Administração, o buziano João Claudio, de 30 anos, desistiu de continuar na atração Quem Quer Ser um Milionário? , do programa Domingão com Huck, na TV Globo, após não saber a resposta correta para uma pergunta sobre astronomia. Dessa forma, ele deixou a disputa faltando apenas duas perguntas para tentar o prêmio máximo de 1 milhão e voltou para casa com 300 mil reais.

Ele, que trabalha no Banco Mundial de Mudanças Climáticas em São Paulo, é noivo da economista Emilia, e disse que pretendia usar o prêmio para comprar uma casa para morar com a futura esposa. O primeiro pedido de ajuda de João veio na pergunta 7; a segunda ajuda ele usou na questão 10. Já nas duas perguntas do milhão, sobre o Código de Trânsito, João pediu ajuda telefônica à irmã.

Mas a seguinte pergunta sobre astronomia o fez desisitir: "Um parsec, unidade de medida para o espaço interestelar, corresponde a quantos anos-luz?". Nas alternativas, as opções eram: 2,26, 2, 26, 4, 26 ou 5, 26. A resposta correta seria a opção 3,26.

Sem saber o que responder, ele decidiu desistir. "Infelizmente eu vou ficar te devendo essa informação. Eu gostaria de ir mais longe e ver a pergunta do milhão. Eu vou desistir. Sinto muito. Eu realmente não sei. Nesta vida é preciso ser intrépido, mas cauteloso também. Vou parar por aqui. Decisão final", disse ele.

